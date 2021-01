Le PSG dévoile son 4ème maillot « rose-violet » inspiré de la voie lactée (Jordan Brand)

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain a dévoilé son 4ème maillot de la saison 2020-2021. Floqué du logo Jordan, ce maillot 4th « violet-rose » tire son inspiration de la voie lactée. Un jersey qui devrait être porté prochainement par les joueurs sur la pelouse.

Au look très particulier et déjà très commenté sur les réseaux sociaux (voir plus bas), ce 4ème maillot est bien évidemment destiné à enrichir l’image lifestyle du club de la capitale. La cible n’est clairement pas le « hardcore fan » du club attaché aux couleurs historiques du club. Dans son storytelling, l’équipementier et le PSG misent sur la nouvelle dimension prise par le club ces dernières années.

« Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand associés en exclusivité depuis 2018, dévoilent une large et importante collection lifestyle Printemps-Eté 2021. Développée autour d’un 4ème maillot visionnaire inspiré par la voie lactée, celle-ci illustre la nouvelle dimension dans laquelle le club de la capitale évolue » précise le communiqué. « Elle symbolise l’ambition du Paris Saint-Germain d’incarner le premier club de la nouvelle génération. Elle souligne aussi la volonté d’un club qui ose, un club avant- gardiste et précurseur. A l’international, il repousse les limites et innove, crée et inspire ».

Un storytelling qui avait déjà inspiré adidas pour la création de maillots « digitaux » de certains de ses plus gros clubs dans le jeu vidéo FIFA.

Un nouveau maillot 4th disponible en version hommes, femmes et enfants. Comptez 90€ pour la version réplica et 140€ le Vapor Match.

« Les deux gammes, Performance et Lifestyle, s’appuient sur un univers spatial, les couleurs Hyper Pink, Psychic Purple et Black donnant vie au thème. Le maillot et le short utilisent un maillage unique faisant écho au mythique Elephant Print créé pour la Air Jordan 3 en 1987 » ajoute le communiqué. « Cette gamme Performance est complétée par un ensemble d’entraînement exposant un nouveau monogramme « PARIS ». Ce dernier tire son origine de la typographie utilisée par la NASA sur ses navettes spatiales. Se projeter dans le futur en s’appuyant sur le passé, ce sont aussi certains des maîtres-mots du Paris Saint-Germain. »

Un univers spatial qui a récemment inspiré le club de rugby du Stade Toulousain qui s’est associé à l’astronaute Thomas Pesquet pour la création d’un maillot « venu de l’espace ». Un look qui rappelle également certains maillots portés par le voisin du Stade Français.

Même le masque de protection PSG a le droit à une version arborant les couleurs de ce nouveau maillot.

PSG – Un 4ème maillot très commenté sur les réseaux sociaux

Avec son look osé, ce nouveau maillot ne laisse pas indifférent les supporters du club et les observateurs du football, notamment sur Twitter.

Le Stade Français Paris était un précurseur en 2008 👕😄 #PSG #SFP pic.twitter.com/LXY9tVWKER — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) January 29, 2021

C'est sublime mais de là à en faire un maillot @PSG_inside, tu abuses… https://t.co/cHCo08hQXV — 𝚃𝚑𝚒𝚋𝚊𝚞𝚝 𝙳𝚊𝚕𝚎𝚐𝚛𝚎 (@Thibautdalegre) January 29, 2021

Oh le combo ultime mdr pic.twitter.com/nzWF7POnxD — 21⚔️ (@21Fofo1) January 29, 2021

Très gros succès en vue ! Ça reste dans le style Miami Vice (en NBA). Maillot qui est d’ailleurs très apprécié… Par les fans des autres équipes également ! Ce qui veut dire que ce maillot va engranger encore plus de hype autour du #PSG 🤙 https://t.co/X7ODFVWTUj — Fred Muglia (@fredmuglia) January 29, 2021