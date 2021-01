Interview – Un match de Pro B de basket diffusé sur les antennes régionales de France 3

Cette saison, les championnats de France de Basket de Jeep Elite et de Pro B sont diffusés en clair sur la chaîne L’Equipe, Sport en France et sur la plateforme OTT de la Ligue Nationale de Basket.

Dans la continuité de sa stratégie d’accessibilité, la LNB a noué un partenariat avec France Télévisions. Ce week-end, le basket français va faire son grand retour sur le service public. Un peu plus de 20 ans après la diffusion d’un Limoges – Angers le 12 Novembre 2000, un match de championnat de Pro B sera diffusé en direct sur France 3 Centre-Val de Loire et France 3 Bretagne.

Le match qui sera diffusé dimanche 31 janvier à 15h20 opposera Blois à Quimper, les deux premiers du classement actuel de Pro B. Une rencontre qui sera également diffusée sur les pages Facebook des chaînes régionales.

« Nous sommes évidemment ravis que France Télévisions, par l’intermédiaire d’une antenne régionale, diffuse le choc de Pro B Blois-Quimper ce dimanche à 15h20, qui d’ailleurs via les box sera disponible partout en France » nous précise Michel Mimran, Directeur Général de la Ligue Nationale de Basket (LNB). « C’est une initiative que nous entendons renouveler à chaque fois que cela sera possible, et nous sommes très satisfaits de pouvoir améliorer encore notre dispositif « LNB en Clair », en voyant une antenne de France TV rejoindre le pool de nos diffuseurs. »

France 3 Régions « muscle » son offre de diffusion d’évènements sportifs

Pour France 3 Régions, cette diffusion d’un match de Pro B semble répondre à une nouvelle stratégie sport des antennes régionales. Ces derniers jours, France 3 Centre-Val de Loire a notamment diffusé un match d’EuroLeague Women opposant Bourges basket à Landes Basket ou encore un match de ProLigue de handball entre Strasbourg et Saran.

Reste à savoir si un match de Jeep Elite aura prochainement les honneurs de France 3 Régions, France 3 ou même France 2 ? « Nous sommes en négociations à ce sujet avec la LNB » nous précise Fabrice Goll, Directeur délégué aux sports – France 3 Régions. « Nous allons d’abord s’intéresser à la Pro B et ce Blois – Quimper qui va opposer les 2 leaders du championnat. Nous souhaitons développer les directs sports dans les régions, notamment le dimanche après-midi. Nous sommes aussi en négociations avec d’autres ligues et fédérations. »

« La diffusion éventuelle de matches de Jeep Elite sur les antennes de France TV est une question ouverte entre France Television et nous » confirme Michel Mimran. « Aujourd’hui, nous sommes d’ores et déjà très satisfaits des audiences réalisées par la Chaine L’Equipe dans un contexte extrêmement compliqué, entre le huis-clos et le report de matches. Le Boxing Day Jeep Elite le samedi 26 Décembre avec trois matches sur cette antenne a été une première que nous espérons renouveler dés que l’occasion et la compétition le permettra. Sport en France, qui diffuse la Pro B hebdomadairement, ainsi qu’un match de Jeep Elite par journée de championnat fait état d’audiences en forte progression. Si vous ajoutez à cela notre plateforme OTT « LNB TV », l’offre gratuite pour les fans de basket n’a jamais été aussi riche. Cet engagement a été tenu, c’est un motif de satisfaction dans une période où règne une très grande incertitude. »