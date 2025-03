Partenaire historique de tous les footballs, le Crédit Agricole devient le premier signataire de la Kings League en France.

Lancée en 2022 par l’ancien international et entrepreneur catalan, Gerard Piqué, la Kings League redessine peu peu le monde du ballon rond. Et pour cause, après les succès rencontrés par la compétition de football à 7 en Espagne, en Italie et en Amérique latine, la version bleu, blanc, rouge est désormais dans les starting-blocks dans l’Hexagone, avec un coup d’envoi prévu le 6 avril prochain.

En ce sens, le Crédit Agricole n’a pas manqué d’être premier signataire de la Kings League en France en soutenant un concept novateur et disruptif. Et cela, en entrant dans l’univers du sport et du divertissement sous un angle innovant, ludique et interactif, tout en se positionnant au cœur des tendances culturelles et numériques pour adresser de nouvelles audiences.

« Depuis plus de cinquante ans, nous partageons notre passion du football avec les Françaises et les Français, et nous croyons aux nouvelles formes d’expression de ce sport fédérateur », souligne ainsi Gérald Grégoire, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Client et Développement.

Pour information, la compétition regroupe 8 équipes de 7 joueurs. Les matchs seront diffusés sur les plateformes de streaming, principalement Twitch, ainsi que sur M6.