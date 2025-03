FDJ devient un groupe européen et se renomme FDJ UNITED

Avec l’acquisition de Kindred en 2024, propriétaire d’Unibet, après celle de Premier Lotteries Ireland et ZEturf en 2023, FDJ affirme toujours plus son statut de champion européen du secteur des jeux d’argent et de hasard. Et pour incarner sa nouvelle stratégie de croissance durable sur le Vieux Continent, FDJ devient FDJ UNITED.

Depuis son introduction en Bourse en 2019, FDJ UNITED poursuit son développement avec la même ambition : avoir un impact positif sur son écosystème. La Française des jeux rassemble en effet plus de 33 millions de joueurs autour d’une offre de jeux diversifiée et responsable : loterie et paris sportifs en point de vente en France ; loterie en Irlande ; paris et jeux en ligne (paris sportifs, paris hippiques, poker et casinos) sur les principaux marchés européens où ces derniers sont autorisés.

Grâce à sa présence dans près d’une quinzaine de pays européens, l’activité internationale représente désormais près du tiers de son chiffre d’affaires et de la moitié de ses collaborateurs. Ce nouveau nom permet ainsi au Groupe d’incarner son envergure européenne tout en revendiquant ses racines, son histoire et sa singularité.

La déclaration

« Le secteur des jeux d’argent et de hasard, en France comme à l’international, est en évolution permanente. Dans ce contexte, nous avons toujours su nous réinventer et nous adapter aux grandes tendances de notre marché. L’entrée en Bourse du Groupe en 2019 a marqué le point de départ d’une nouvelle étape de cette évolution et la récente acquisition de Kindred nous ouvre encore de nouvelles perspectives. Aujourd’hui, notre Groupe entame un nouveau chapitre de son histoire, plus diversifié et plus international. Avec FDJ UNITED, nous poursuivons cette aventure avec passion et détermination, au bénéfice de toutes nos parties prenantes. » (Stéphane Pallez, Présidente directrice générale de FDJ UNITED).

