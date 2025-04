O2 devient fournisseur officiel de la Fédération française de tennis

Cette collaboration entre la FFT et O2, leader des services à la personne, durera 18 mois. Elle s’incarnera à travers une visibilité accrue sur les canaux digitaux de la Fédération (site fft.fr, application Ten’Up, réseaux sociaux, newsletters…) et des initiatives ciblées auprès des licenciés.

Durant ce laps de temps, près des 600 agences O2 proposeront des offres spécifiques aux licenciés FFT sur des prestations de garde d’enfants (100€ offerts d’avril à juillet) et des prestations de ménage et repassage (50€ offerts de juillet à septembre). Sachant qu’une nouvelle offre sera ensuite proposée à partir d’octobre.

Selon une étude O2 menée avec Occurrence (Groupe IFOP) en 2024, 85 % des parents ne s’accordent en effet plus d’activité suite à la charge d’un enfant, et 42 % regrettent de ne plus s’accorder de loisir; une réalité qui renforce le sens de ce partenariat, en offrant des solutions concrètes pour rééquilibrer les temps de vie.

