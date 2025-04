Le rendez-vous catch de l’année est officiel : la WWE posera ses valises à Paris La Défense Arena les dimanche 31 août et lundi 1er septembre 2025. Au programme : Clash in Paris, un Premium Live Event exceptionnel, suivi le lendemain par un épisode de WWE Monday Night RAW. La billetterie ouvre ce vendredi 25 avril à 10h.

Un double événement inédit en France

C’est la première fois que la WWE organise deux shows d’une telle ampleur consécutivement en France. Après le succès de Backlash 2024 à Lyon, la WWE confirme son attachement au public français et son ambition de faire de l’Hexagone un territoire clé de sa stratégie européenne.

Paris La Défense Arena, plus grande salle d’Europe, accueillera ces deux spectacles majeurs dans une ambiance qui s’annonce explosive.

Informations pratiques

Dates : dimanche 31 août et lundi 1er septembre 2025

Lieu : Paris La Défense Arena – Les Jardins de l’Arche, 92000 Nanterre, France

Mise en vente – vendredi 25 avril 2025 à 10h sur Ticketmaster

Tarifs des billets

Ringside Diamant : 7 703€

: 7 703€ Ringside Or : 3 578€

: 3 578€ Ringside Argent : 1 763€

: 1 763€ Ringside Bronze : 1 433€

: 1 433€ Carré Or Parterre : 1 213€

1 213€ Catégorie 1 Parterre : 1 048€

1 048€ Catégorie 2 Parterre : 938€

938€ Catégorie 3 Parterre : 828€

828€ Catégorie 4 Parterre : 745,50€

745,50€ Catégorie 5 Parterre : 663€

663€ Catégorie 6 Parterre : 586€

586€ Catégorie 7 Parterre : 509€

509€ Catégorie 8 Parterre : 432€

432€ Catégorie 9 Parterre : 355€

355€ Catégorie 10 Parterre : 305,50€

305,50€ Catégorie 11 Parterre : 267€

267€ Catégorie 12 Parterre : 228,50€

228,50€ Catégorie Or : 509€

509€ Catégorie 1 : 432€

432€ Catégorie 2 : 355€

355€ Catégorie 3 : 305,50€

305,50€ Catégorie 4 : 267€

267€ Catégorie 5 : Epuisé

Catégorie 6 : Epuisé

Catégorie 7 : Epuisé

Catégorie 8 : Epuisé

Un signal fort pour le développement du sport-entertainment en France

Avec ce double événement, la WWE renforce sa présence sur le marché français et européen. Pour l’écosystème du sport business, c’est une opération d’envergure qui aura un impact économique et médiatique certain.

