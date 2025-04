Le Palace Merano modernise sa Méthode Revital

Le Palace Merano – institution du bien-être nichée dans le Sud Tyrol italien – célèbre sa réouverture avec une transformation remarquable.

Ce prestigieux spa médical dévoile en effet une version enrichie de sa Méthode Revital, deux nouveaux programmes ambitieux et des espaces entièrement repensés, mêlant raffinement et innovation.

Le programme Sport Performance s’adresse aux sportifs souhaitant repousser leurs limites. Axé sur l’optimisation des performances et la récupération, ce dernier s’appuie sur le Sport Recovery Lab, un espace ultramoderne dédié à la réhabilitation physique. Le second programme, Relax & Balance, promet quant à lui une parenthèse de sérénité en étant conçu pour relâcher les tensions, apaiser le système nerveux et restaurer l’équilibre émotionnel.

L’établissement a également métamorphosé ses espaces. Les zones de soins, de bien-être et de restauration adoptent un design contemporain, élégant et fonctionnel. Parmi les nouveautés : deux saunas inédits, un hammam rénové, un parcours Kneipp modernisé et un espace Relax & Balance ouvert sur le parc, où une large baie vitrée inonde les lieux de lumière, idéale pour le yoga et la méditation. Enfin, les deux restaurants, réaménagés avec soin, mettent en valeur la nutrition, pilier clé de la Méthode Revital.

