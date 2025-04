Dans une nouvelle étude, JD Sports révèle que Nike est la marque de vêtements de sport la plus recherchée dans le monde en 2025. Néanmoins, adidas a aussi des arguments à faire valoir.

JD Sports s’est basé sur la data de Google 2024 et 2025 pour déterminer quelle marque de vêtements de sport est la plus recherchée à l’international. Et sur les 50 pays analysés, Nike monte sur la première marche du podium dans 44 d’entre eux.

Notons toutefois qu’adidas parvient à tirer son épingle du jeu dans certains pays, notamment en Argentine, en Colombie, en Égypte, au Pérou, au Portugal et au Vietnam. La marque aux trois bandes a su mener les tendances mondiales dans le secteur de la chaussure grâce à sa collection emblématique Samba. Elle reste également très visible sur le marché grâce à ses baskets adidas SL72.

Concernant la France, les résultats révèlent que Nike domine également, se plaçant en tête avec 73,3 % des recherches en 2025 contre 26,7 % pour adidas. Il est toutefois important de préciser que Nike observe une légère baisse de 3,1 % en comparaison annuelle, avec 11 millions de recherches. À l’inverse, adidas gagne en popularité dans l’Hexagone avec une hausse de 18 % de recherches, soit 4 millions sur l’année.

« C’est intéressant d’observer comment le comportement des consommateurs a évolué entre ces deux grandes marques à travers le monde, et tout particulièrement en France. Nous constatons que le secteur de la chaussure est extrêmement dynamique, car les consommateurs sont constamment à la recherche des dernières tendances. Même si Nike reste en tête selon ces statistiques, nous avons observé un marché de plus en plus diversifié, avec de belles performances non seulement d’adidas, mais aussi de New Balance et Asics cette dernière année. Asics a connu la plus forte progression parmi toutes les marques de sport en France, avec une hausse de 131,71 % de la demande de recherche, tandis que New Balance a enregistré une augmentation de 14,81 % sur l’année écoulée. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces changements de popularité des marques tout au long de 2025. » (Cécilia Vivaldi, Digital Trading Manager chez JD Sports)