Le LOSC accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche 5 octobre à 20h45 au stade Pierre-Mauroy, en clôture de la septième journée de Ligue 1 McDonald’s.

Une rencontre à suivre en direct sur Ligue 1+, le service officiel du championnat, disponible sur DAZN.

LOSC – PSG : coup d’envoi, date et heure, TV et streaming

Compétition : Ligue 1 McDonald’s – 7e journée

Ligue 1 McDonald’s – 7e journée Lieu : Stade Pierre-Mauroy (Lille)

Stade Pierre-Mauroy (Lille) Date : Dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 Heure : 20h45

Diffusion : Ligue 1+, disponible sur DAZN

Ce choc de haut de tableau promet du spectacle entre deux équipes ambitieuses aux dynamiques contrastées.

La forme des deux équipes avant LOSC – PSG

LOSC : retrouver de la constance à domicile

Le LOSC occupe actuellement la 7e place du classement avec 10 points.

Lille n’a remporté qu’un seul de ses treize derniers matchs à domicile contre le PSG en championnat (3 nuls, 9 défaites).

La dernière victoire lilloise face à Paris remonte au 14 avril 2019, un succès 5-1 resté dans les mémoires — la plus large défaite du club de la capitale à l’extérieur au 21e siècle.

Les hommes de Paulo Fonseca restent cependant sur une dynamique positive après leur victoire 1-0 face à la Roma en Coupe d’Europe.

11 précédent : Ozer – Verdonk, Mandi, Mbemba, Meunier – Sahraoui, Bouaddi, Bentaleb, Correia – Giroud, Haraldsson

Paris Saint-Germain : solide et ambitieux

Le Paris Saint-Germain est 2e de Ligue 1 McDonald’s avec 15 points, juste derrière l’Olympique de Marseille.

Les Parisiens affichent une solidité défensive impressionnante avec 4 clean sheets en 6 matchs, un ratio seulement surpassé par l’OL (5) dans le Top 5 européen.

Lors de leur dernière sortie à l’extérieur, les Parisiens se sont imposés 2-1 face au FC Barcelone en Ligue des Champions, un succès marquant malgré plusieurs absences importantes.

11 précédent : Chevalier – Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi – Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery – Barcola, Mayulu, Mbaye

Ce LOSC – PSG promet un affrontement entre deux styles :

Lille s’appuie sur un jeu collectif fort et des transitions rapides,

Paris sur sa maîtrise technique et son efficacité offensive.

Les deux formations ont besoin de points : Lille pour se rapprocher du podium, Paris pour tenter de reprendre la tête du championnat à l’OM.

Le choc LOSC – PSG est l’un des grands rendez-vous de cette 7e journée de Ligue 1 McDonald’s.

Lille espère briser la domination parisienne à domicile, tandis que le PSG veut confirmer son statut de favori et sa solidité défensive.

Rendez-vous dimanche à 20h45, en direct sur Ligue 1+, accessible via DAZN, pour vivre cette affiche de prestige.