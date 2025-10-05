Le LOSC accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche 5 octobre à 20h45 au stade Pierre-Mauroy, en clôture de la septième journée de Ligue 1 McDonald’s.
Une rencontre à suivre en direct sur Ligue 1+, le service officiel du championnat, disponible sur DAZN.
Ce choc de haut de tableau promet du spectacle entre deux équipes ambitieuses aux dynamiques contrastées.
Comment regarder LOSC – PSG sur Ligue 1+, disponible sur DAZN ?
Le match sera diffusé sur Ligue 1+, le service officiel pour suivre les rencontres du championnat de France, accessible via DAZN.
L’offre couplée DAZN + Ligue 1+
- 16,99 €/mois pendant 12 mois (avec engagement d’un an)
- 21,99 €/mois sans engagement
Avec cette formule, les abonnés profitent :
Du service Ligue 1+ pour suivre 8 des 9 matchs de la Ligue 1 McDonald’s,
Et de tous les contenus DAZN, incluant :
- 100 % du football italien (Serie A, Coupe d’Italie, Supercoppa Italiana)
- Le championnat des Pays-Bas (Eredivisie)
- La Roshn Saudi League
- Les meilleurs moments de LaLiga
- La Jupiler Pro League (Belgique)
- Le championnat français de basketball Betclic ÉLITE
- Les plus grands combats de boxe, MMA et kickboxing
- Le LIV Golf, et bien d’autres événements exclusifs.
L’offre Ligue 1+ seule
Pour ceux qui souhaitent uniquement suivre le championnat français :
- 14,99 €/mois avec engagement de 12 mois
- 19,99 €/mois sans engagement
Ligue 1+ propose huit matchs en direct et un en différé chaque week-end, pour une couverture complète de la Ligue 1 McDonald’s.
La forme des deux équipes avant LOSC – PSG
LOSC : retrouver de la constance à domicile
Le LOSC occupe actuellement la 7e place du classement avec 10 points.
Lille n’a remporté qu’un seul de ses treize derniers matchs à domicile contre le PSG en championnat (3 nuls, 9 défaites).
La dernière victoire lilloise face à Paris remonte au 14 avril 2019, un succès 5-1 resté dans les mémoires — la plus large défaite du club de la capitale à l’extérieur au 21e siècle.
Les hommes de Paulo Fonseca restent cependant sur une dynamique positive après leur victoire 1-0 face à la Roma en Coupe d’Europe.
11 précédent : Ozer – Verdonk, Mandi, Mbemba, Meunier – Sahraoui, Bouaddi, Bentaleb, Correia – Giroud, Haraldsson
Paris Saint-Germain : solide et ambitieux
Le Paris Saint-Germain est 2e de Ligue 1 McDonald’s avec 15 points, juste derrière l’Olympique de Marseille.
Les Parisiens affichent une solidité défensive impressionnante avec 4 clean sheets en 6 matchs, un ratio seulement surpassé par l’OL (5) dans le Top 5 européen.
Lors de leur dernière sortie à l’extérieur, les Parisiens se sont imposés 2-1 face au FC Barcelone en Ligue des Champions, un succès marquant malgré plusieurs absences importantes.
11 précédent : Chevalier – Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi – Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery – Barcola, Mayulu, Mbaye
Ce LOSC – PSG promet un affrontement entre deux styles :
- Lille s’appuie sur un jeu collectif fort et des transitions rapides,
- Paris sur sa maîtrise technique et son efficacité offensive.
Les deux formations ont besoin de points : Lille pour se rapprocher du podium, Paris pour tenter de reprendre la tête du championnat à l’OM.
Le choc LOSC – PSG est l’un des grands rendez-vous de cette 7e journée de Ligue 1 McDonald’s.
Lille espère briser la domination parisienne à domicile, tandis que le PSG veut confirmer son statut de favori et sa solidité défensive.
