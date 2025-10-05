Réseaux Sociaux

LOSC – Paris Saint-Germain (TV / Streaming) : comment regarder le match en direct ce soir (Ligue 1 McDonald’s) ?

ParYvan Romieu
5 octobre 2025
Lille PSG Streaming et TV Lille PSG Streaming et TV

VOIR LE MATCH EN DIRECT

Le LOSC accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche 5 octobre à 20h45 au stade Pierre-Mauroy, en clôture de la septième journée de Ligue 1 McDonald’s.
Une rencontre à suivre en direct sur Ligue 1+, le service officiel du championnat, disponible sur DAZN.

LOSC – PSG : coup d’envoi, date et heure, TV et streaming

  • Compétition : Ligue 1 McDonald’s – 7e journée
  • Lieu : Stade Pierre-Mauroy (Lille)
  • Date : Dimanche 5 octobre 2025
  • Heure : 20h45
  • Diffusion : Ligue 1+, disponible sur DAZN  (Cliquer ici pour profiter de l’offre)

Ce choc de haut de tableau promet du spectacle entre deux équipes ambitieuses aux dynamiques contrastées.

Comment regarder LOSC – PSG sur Ligue 1+, disponible sur DAZN ?

Le match sera diffusé sur Ligue 1+, le service officiel pour suivre les rencontres du championnat de France, accessible via DAZN.

L’offre couplée DAZN + Ligue 1+

  • 16,99 €/mois pendant 12 mois (avec engagement d’un an)
  • 21,99 €/mois sans engagement

 

PROFITEZ DE L'OFFRE

 

Avec cette formule, les abonnés profitent :

Du service Ligue 1+ pour suivre 8 des 9 matchs de la Ligue 1 McDonald’s,

lille psg streaming dazn

Et de tous les contenus DAZN, incluant :

  • 100 % du football italien (Serie A, Coupe d’Italie, Supercoppa Italiana)
  • Le championnat des Pays-Bas (Eredivisie)
  • La Roshn Saudi League
  • Les meilleurs moments de LaLiga
  • La Jupiler Pro League (Belgique)
  • Le championnat français de basketball Betclic ÉLITE
  • Les plus grands combats de boxe, MMA et kickboxing
  • Le LIV Golf, et bien d’autres événements exclusifs.

L’offre Ligue 1+ seule

Pour ceux qui souhaitent uniquement suivre le championnat français :

  • 14,99 €/mois avec engagement de 12 mois
  • 19,99 €/mois sans engagement

Ligue 1+ propose huit matchs en direct et un en différé chaque week-end, pour une couverture complète de la Ligue 1 McDonald’s.

La forme des deux équipes avant LOSC – PSG

LOSC : retrouver de la constance à domicile

Le LOSC occupe actuellement la 7e place du classement avec 10 points.
Lille n’a remporté qu’un seul de ses treize derniers matchs à domicile contre le PSG en championnat (3 nuls, 9 défaites).
La dernière victoire lilloise face à Paris remonte au 14 avril 2019, un succès 5-1 resté dans les mémoires — la plus large défaite du club de la capitale à l’extérieur au 21e siècle.

Les hommes de Paulo Fonseca restent cependant sur une dynamique positive après leur victoire 1-0 face à la Roma en Coupe d’Europe.

11 précédent : Ozer – Verdonk, Mandi, Mbemba, Meunier – Sahraoui, Bouaddi, Bentaleb, Correia – Giroud, Haraldsson

Paris Saint-Germain : solide et ambitieux

Le Paris Saint-Germain est 2e de Ligue 1 McDonald’s avec 15 points, juste derrière l’Olympique de Marseille.
Les Parisiens affichent une solidité défensive impressionnante avec 4 clean sheets en 6 matchs, un ratio seulement surpassé par l’OL (5) dans le Top 5 européen.

Lors de leur dernière sortie à l’extérieur, les Parisiens se sont imposés 2-1 face au FC Barcelone en Ligue des Champions, un succès marquant malgré plusieurs absences importantes.

11 précédent : Chevalier – Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi – Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery – Barcola, Mayulu, Mbaye

Ce LOSC – PSG promet un affrontement entre deux styles :

  • Lille s’appuie sur un jeu collectif fort et des transitions rapides,
  • Paris sur sa maîtrise technique et son efficacité offensive.

Les deux formations ont besoin de points : Lille pour se rapprocher du podium, Paris pour tenter de reprendre la tête du championnat à l’OM.

Récapitulatif : LOSC – Paris Saint-Germain

  • Match : LOSC vs Paris Saint-Germain
  • Compétition : Ligue 1 McDonald’s – 7e journée
  • Lieu : Stade Pierre-Mauroy, Lille
  • Date : Dimanche 5 octobre 2025
  • Heure : 20h45
  • Diffusion : Ligue 1+, disponible sur DAZN (Cliquer ici pour profiter de l’offre)

Le choc LOSC – PSG est l’un des grands rendez-vous de cette 7e journée de Ligue 1 McDonald’s.
Lille espère briser la domination parisienne à domicile, tandis que le PSG veut confirmer son statut de favori et sa solidité défensive.

Rendez-vous dimanche à 20h45, en direct sur Ligue 1+, accessible via DAZN, pour vivre cette affiche de prestige.

