Ce dimanche 5 octobre 2025, la ville de Las Vegas accueillera une nuit de combats spectaculaire à l’occasion de l’UFC 320.

Le point d’orgue de la soirée sera le duel explosif entre Alex Pereira et Magomed Ankalaev, une revanche très attendue pour la ceinture des poids mi-lourds.

Le combat sera retransmis en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1, aux alentours de 4h du matin (heure française).

Programme TV et streaming : Ankalaev – Pereira (UFC 320)

Compétition : UFC 320

Compétition : UFC 320

UFC 320 Combat principal : Magomed Ankalaev vs Alex Pereira

Magomed Ankalaev vs Alex Pereira Catégorie : Poids mi-lourds (-93 kg)

Poids mi-lourds (-93 kg) Lieu : Las Vegas (États-Unis)

Las Vegas (États-Unis) Date : Dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 Heure : À partir de 4h00 (heure française)

Diffusion TV : en exclusivité sur RMC Sport 1

Diffusion streaming : via 100 % digitale RMC Sport Live



Diffusion streaming : via 100 % digitale RMC Sport Live

Pereira en quête de revanche face à Ankalaev

Dans la catégorie des poids mi-lourds, le Brésilien Alex « Poatan » Pereira (12-3-0) retrouve le Russe Magomed Ankalaev (21-1-1) pour un combat décisif.

Battu contre toute attente lors de leur première confrontation, Pereira compte bien reprendre la ceinture qui l’avait propulsé au sommet de l’UFC.

La tension est déjà palpable entre les deux hommes : la semaine dernière, au sein de l’UFC Performance Institute, une altercation a failli éclater entre les deux rivaux.

Une atmosphère électrique qui annonce une revanche sous haute tension.

Pour Pereira, ce combat représente plus qu’un simple titre : c’est une question d’héritage. Le Brésilien, déjà champion dans deux divisions au Glory, vise désormais à rejoindre Randy Couture, le seul combattant à avoir remporté deux ceintures UFC dans des catégories différentes.

S’il parvient à détrôner Ankalaev, il pourrait même envisager un passage chez les poids lourds dans les prochains mois.

Ankalaev, la rigueur du maître tacticien

Solide, méthodique et redoutable en lutte, Magomed Ankalaev aborde ce combat avec une confiance totale.

Champion en titre des mi-lourds, le Russe s’appuie sur sa précision et son intelligence tactique pour neutraliser ses adversaires.

Son bilan de 21 victoires pour une seule défaite parle de lui-même : il représente la rigueur du combattant russe dans toute sa maîtrise.

Face à la puissance de frappe de Pereira, Ankalaev cherchera sans doute à imposer un combat au sol, en limitant les échanges debout.

Comment regarder le combat Ankalaev – Pereira en streaming sur RMC Sport ?

Le combat sera disponible en direct sur la chaîne RMC Sport 1 et en streaming sur la plateforme RMC Sport Live, accessible depuis tous les supports :

TV connectée, ordinateur, tablette ou smartphone.

RMC Sport est le diffuseur officiel de l’UFC en France, ainsi que d’autres grandes compétitions de sports de combat :

la boxe (Top Rank), l’Hexagone MMA, le judo, ou encore le KSW.

Les fans pourront ainsi suivre l’intégralité de la soirée UFC 320, incluant la carte principale et les combats préliminaires, avec une qualité UHD et un son immersif.

Comment s’abonner à RMC Sport et à quel tarif ?

Pour suivre UFC 320 et l’ensemble des combats UFC de la saison, RMC Sport propose plusieurs formules :

Avec engagement (12 mois) : 9 €/mois pendant 1 an, puis 19 €/mois à partir de la deuxième année.

: à partir de la deuxième année. Sans engagement : 15 €/mois, avec la possibilité de résilier à tout moment.

Ces abonnements donnent accès à toutes les chaînes RMC Sport et à la plateforme digitale RMC Sport Live, permettant de suivre les combats en direct ou en replay à tout moment.

Récapitulatif : UFC 320 Ankalaev – Pereira

Événement : UFC 320

UFC 320 Combat principal : Magomed Ankalaev vs Alex Pereira

Magomed Ankalaev vs Alex Pereira Catégorie : Poids mi-lourds (-93 kg)

Poids mi-lourds (-93 kg) Date : Dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 Heure : 4h00 du matin (heure française)

4h00 du matin (heure française) Diffusion : En exclusivité sur RMC Sport 1

En exclusivité sur Streaming : Disponible sur RMC Sport Live (chaîne 100 % digitale)

La revanche entre Alex Pereira et Magomed Ankalaev s’annonce comme l’un des plus grands moments de cette année UFC.

Entre la puissance du Brésilien et la rigueur du Russe, la ceinture des mi-lourds pourrait bien changer de mains dans un combat explosif.

Rendez-vous dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre, en direct sur RMC Sport 1 et sur RMC Sport Live, pour vivre l’UFC 320 au plus près de l’action.