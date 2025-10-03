C’est une affiche inédite qui attend les fans de sports de combat ce samedi 4 octobre 2025.

Le Franco-Marocain Salahdine Parnasse, star du MMA, va faire ses premiers pas sur un ring de boxe anglaise face à Franck PetitJean, ancien champion d’Europe des super-légers.

Un duel explosif, entre la fougue du MMA et la rigueur du noble art, qui sera à suivre en exclusivité sur RMC Sport, à la télévision et en streaming.

Salahdine Parnasse : le prodige du MMA sur un ring de boxe

À seulement 27 ans, Salahdine Parnasse est déjà considéré comme l’un des combattants les plus talentueux de sa génération. Multiple champion de MMA, il affiche un bilan impressionnant de 21 victoires pour seulement 2 défaites.

Explosif, mobile et doté d’une grande capacité d’adaptation, le Franco-Marocain se lance un nouveau défi en boxe anglaise dans la catégorie des -70 kg. Ce premier combat hors de sa discipline d’origine attise la curiosité et suscite un immense intérêt auprès du public.

Franck PetitJean : l’expérience du noble art

En face, Franck PetitJean incarne l’expérience et la maîtrise technique.

À 37 ans, l’ancien champion d’Europe des super-légers possède un palmarès solide avec 25 victoires, 7 défaites et 3 nuls.

Boxeur aguerri, il entend rappeler que la boxe anglaise reste une discipline à part entière, avec ses codes et son exigence, face à la montée en puissance du MMA. Ce duel est aussi pour lui l’occasion de défendre l’honneur du noble art.

Parnasse vs PetitJean : un duel de styles

Ce combat inédit promet un affrontement de styles :

La fougue et la polyvalence de Parnasse , capable de surprendre par son explosivité,

, capable de surprendre par son explosivité, La rigueur et la science du ring de PetitJean, qui mise sur son expérience et sa technique.

Une opposition qui s’annonce intense et spectaculaire.

Carte des combats : Salahdine Parnasse contre Franck PetitJean – Main Event

Milan Prat contre Alejandro Meneses – Co Main Event

Raphael Monny contre Christopher Brugiroux

Pierre Hubert Dibombé contre Bryan Conrado Galvez

Bakari Diallo contre Pablo Peraza

Chadi Baraia contre Jimmy Lallin

Tania D’Almeida contre Evelyne Reyes

Le combat Parnasse vs PetitJean promet d’être un rendez-vous marquant. Entre la jeunesse et la fougue du MMA et l’expérience d’un boxeur confirmé, ce choc représente un affrontement de générations et de styles.

À ne pas manquer le samedi 4 octobre 2025, en exclusivité sur RMC Sport et en streaming via la chaîne RMC Sport Live 100 % digitale.

