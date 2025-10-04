Le GP Explorer 3 bat son plein ! L’événement automobile imaginé par Squeezie revient pour une troisième édition exceptionnelle sur le circuit Bugatti du Mans, réunissant cette année encore des créateurs de contenus, rappeurs et personnalités d’internet autour d’une course de Formule 4.

Après le concert d’ouverture hier soir et les premiers essais libres de ce matin, le week-end promet un spectacle total mêlant vitesse, émotions et surprises sur la piste.

Pour tout savoir sur les pilotes, les équipes, les partenaires et les nouveautés de cette édition, retrouvez notre article complet ici : The Last Race : diffusion, programme, partenaires… tout savoir sur le GP Explorer 3

Le programme du week-end du GP Explorer 3

Samedi 4 octobre

9h00 – Essais Libres (non diffusé)

(non diffusé) 11h30 – Surprise sur piste (non diffusé)

(non diffusé) 14h00 – Qualifs sprint (diffusion : Twitch – Squeezie)

(diffusion : Twitch – Squeezie) 16h00 – Surprise sur piste (non diffusé)

(non diffusé) 18h30 – Course sprint (diffusion : Twitch – Squeezie)

(diffusion : Twitch – Squeezie) 20h30 – Concert (non diffusé)

Dimanche 5 octobre

8h30 – Essais Libres (Twitch – Squeezie & France.tv)

(Twitch – Squeezie & France.tv) 9h45 – Surprise sur piste (non diffusé)

(non diffusé) 12h30 – Qualifs course (Twitch – Squeezie, France 4, France.tv à partir de 14h)

(Twitch – Squeezie, France 4, France.tv à partir de 14h) 15h10 – Surprise sur piste (non diffusé)

(non diffusé) 18h00 – Course (Twitch – Squeezie, France 2, France.tv)

(Twitch – Squeezie, France 2, France.tv) 19h00 – Podium (Twitch – Squeezie, France 2, France.tv)

Twitch, Streaming, France tv… Où regarder le GP Explorer 3 ?

Cette année, la diffusion du GP Explorer 3 est encore plus accessible :

En direct sur Twitch via la chaîne de Squeezie

En clair à la télévision sur France 2, France 4 et France.tv, notamment pour les qualifs, la course principale et le podium final.

Un dispositif inédit qui confirme la puissance médiatique de l’événement, désormais suivi par des millions de spectateurs en ligne et à la télévision.