Le Slovène Luka Dončic, récemment transféré aux Los Angles Lakers, devient le premier joueur international à occuper la première place du classement des maillots les plus vendus.

Luka Dončić est aussi le premier joueur autre que Stephen Curry (Golden State Warriors) et LeBron James (Los Angeles Lakers) à le faire depuis la saison régulière 2012-2013. Depuis la date limite des transferts de la NBA le 6 février, ses ventes de maillots sur NBAStore.com ont d’ailleurs augmenté de 21 % par rapport à la même période l’an dernier, principalement en raison de son arrivée aux Lakers.

Parallèlement, il est important de noter que l’intéressé (1,82 milliard de vues) complète le trio de tête des joueurs les plus vus sur les plateformes sociales et numériques de la NBA pendant la saison régulière en compagnie de Stephen Curry (2,56 milliards de vues) et LeBron James (3,23 milliards de vues).

L’arrivée de Luka Dončić aux Lakers, début février en provenance de Dallas, a propulsé son aura à un niveau supérieur, le plaçant au cœur de l’une des franchises les plus scrutées de la NBA. Ce transfert, à la fois stratégique et commercial, a transformé les Lakers en contenders immédiats tout en renforçant Dončić comme le futur visage de la ligue. Ses performances, son adaptation rapide et son charisme ont amplifié son statut de superstar, tandis que l’attente d’un titre avec LeBron James alimente les rêves d’une nouvelle dynastie à Los Angeles.