Open d’Australie : M&M’s ouvre un pop-up dans le Melbourne Park

La marque de friandise américaine s’est associée à l’Open d’Australie en tant que partenaire confiserie officielle du tournoi.

À travers ce partenariat, M&M’s ouvrira son premier magasin dans l’hémisphère sud. Ouverte du 6 au 26 janvier, soit un jour avant la semaine de qualification jusqu’à la fin du tournoi, cette boutique éphémère proposera également une activité de service/ace aux fans avec la présence de mascottes M&M’s. Des produits exclusifs de la marque de friandise seront en vente, notamment deux nouvelles teintes rose et bleu clair, spécialement conçues pour l’Open d’Australie.

« C’est la première fois que nous faisons quelque chose d’une telle envergure en Australie, et nous sommes ravis de partager ce voyage avec les fans de l’Open d’Australie. Nous sommes impatients d’apporter une activation dynamique, inclusive et joyeuse à cet événement emblématique et d’écrire l’histoire de M&M’S en Australie » a expliqué Michelle Gazzola, directrice du portefeuille de Mars, propriétaire de la marque M&M’s.

À lire aussi