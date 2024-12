Hospitalité – La F1 prolonge de 10 ans avec son traiteur

L’entreprise de restauration autrichienne DO & CO restera le traiteur gastronomique de l’offre hospitalité de la F1.

Pour les 10 prochaines années, et comme depuis plus de 30 ans, DO & CO continuera de fournir la F1 en petits fours et autres canapés contribuant en partie au succès de l’offre d’hospitalité de la F1 baptisé F1 Paddock Club. Tout au long de cette saison, plus de 150 000 invités se sont rendus dans le F1 Paddock Club.

