Tennis – Noami Osaka lance sa propre agence avec « Evolve » et tourne le dos à IMG

Lorsque l’on est au sommet, il est tentant pour un athlète de haut niveau de « tourner le dos » à son agence de représentation pour créer sa propre structure de management.

Après de nombreux exemples dans le tennis comme Roger Federer ou encore Andy Murray pour ne citer qu’eux, c’est au tour de Naomi Osaka de lancer sa structure baptisée « Evolve », comme le rapporte le site Sportico et le journaliste Kurt Badenhausen.

Dans le détail, la joueuse de tennis lance Evolve avec Stuart Duguid, son agent. Les deux quittent donc IMG pour tenter l’aventure. « Le contrat IMG d’Osaka a expiré fin 2021 » précise le journaliste.

« J’ai passé ma carrière à faire les choses à ma façon, même lorsque les gens me disaient que ce n’était pas ce qu’on attendait. Evolve est la prochaine étape naturelle de mon parcours en tant que sportive et femme d’affaires, ainsi qu’un moyen de continuer à être moi-même et à faire les choses à ma façon », a expliqué la Japonaise dans un communiqué et comme le partage Le Parisien.

Naomi Osaka has left IMG to launch her own sports agency, EVOLVE, with longtime agent Stuart Duguid. @sportico has details on huge move by the world’s highest-paid female athlete. https://t.co/ttTm6ouoku

— Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) May 11, 2022