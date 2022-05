Agence : Com’Over remporte la gestion de la stratégie d’influence et de relations presse du Vendée Globe 2024

Hier, l’agence Com’Over a annoncé avoir remporté le gain d’un nouveau budget avec la SAEM Vendée, l’organisateur du Vendée Globe.

Dans le détail, Com’Over sera en charge de piloter l’organisation et la gestion de la stratégie d’influence et de relations presse de la SAEM Vendée, jusqu’au prochain Vendée Globe 2024. Com’Over succède ainsi à l’agence O’Connection.

« Nous aurons à cœur de capitaliser sur les acquis du Vendée Globe, tout en apportant un regard neuf, davantage sport, entertainment et lifestyle et d’ouvrir de nouvelles perspectives autour de ces courses mythiques » explique Edouard Menu, Directeur Associé de Com’Over, dans un communiqué. « Arriver à remporter cette compétition pour l’un des plus grands événements au monde vient amplifier nos récents succès, nous en sommes très heureux et comptons bien continuer dans ce sens ».

Outre le Vendée Globe 2024, les autres temps forts seront La Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne (juin 2022) ou encore la New York Vendée – Les Sables d’Olonne (juin/juillet 2024). « Caroline Concetti (CCCommunication) et Matthieu Honoré (Sillages Communication), experts voile et sport, se joignent à la Team Com’Over pour ce prestigieux projet et apportent l’expertise complémentaire et indispensable à celle de l’agence pour un tél événement » ajoute le communiqué. « Les missions concernent à la fois les relations médias et l’influence, avec une portée nationale mais aussi internationale pour faire rayonner les événements de la SAEM Vendée au-delà des frontières. »

A lire aussi