Le TOP 10 des sportifs les mieux payés en 2021-2022 (Forbes)

Cette semaine, le magazine Forbes a dévoilé un avant-gout de sa future liste des sportifs les mieux payés lors des 12 derniers mois (1er mai 2021-1er mai 2022) avec le TOP 10.

En rejoignant le Paris Saint-Germain l’été dernier, Lionel Messi est loin d’avoir opté pour la pré-retraite côté business. Pour Forbes, l’argentin est le sportif qui a gagné le plus d’argent sur la dernière année avec un total de 130 millions de dollars (avant taxes et impôts). Dans le détail et selon le média américain, le salaire de Messi au PSG s’élèverait à 75 millions de dollars et ses revenus marketing représentent 55M$. Cette semaine, la Pulga était en Arabie Saoudite pour officialiser son contrat d’ambassadeur de l’office de tourisme. Ses principaux sponsors sont adidas, Socios.com, Pepsico (Pepsi, Lays, Gatorade), Budweiser, Hard Rock, Ooredoo, Mastercard,…

Dans sa méthodologie, Forbes prend en compte les salaires et les primes pour les revenus « on-field » et une estimation des revenus sponsoring, marketing, licensing et cessions d’entreprises pour le « off-field ». Pour les joueurs de football et joueurs NBA, le salaire est pris sur la saison en cours entière.

992 millions de dollars cumulés pour le TOP 10

Au total, les 10 premiers de ce classement des sportifs les mieux payés en 2021-2022 ont cumulé 992 millions de dollars.

Un chiffre impressionnant mais qui est en baisse de 6% par rapport à l’année dernière. Un classement 20-21 « hors norme » qui avait été boosté par la présence de Conor McGregor à la première place du classement avec 180 millions de dollars dont 150M$ issus de la vente sa marque de Whisky Proper No. Twelve.

Federer toujours là, en king du sponsoring

Malgré son absence des courts, le tennisman Roger Federer figure toujours dans le classement des sportifs les mieux payés grâce à ses contrats sponsoring très lucratifs.

Dans le dernier classement Forbes, le suisse prend la 7ème place du classement avec 90,7 millions de dollars dont 90M$ issus du sponsoring. En prenant en compte ces revenus, Forbes considère ainsi que le suisse touche de l’argent de ses partenaires, dont Uniqlo, sans être présent sur les courts. Comme depuis de nombreuses années, Roger Federer est le sportif qui génère le plus de revenus grâce au sponsoring. Ses principaux partenaires sont Uniqlo, Wilson, On, Rolex, Mercedes Benz, Crédit Suisse, Jura, Moët & Chandon, Barilla, Lindt, Netjets, Sunrise ou encore Rimowa.

Le TOP 10 des sportifs les mieux payés en 2021-2022 (Forbes)

1/ Lionel Messi : 130M$ (75M$ en salaires + 55M$ en sponsoring)

2/ LeBron James : 121,2M$ (41,2M$ en salaires + 80M$ en sponsoring)

3/ Cristiano Ronaldo : 115M$ (60M$ en salaires + 55M$ en sponsoring)

4/ Neymar JR : 95M$ (70M$ en salaires + 25M$ en sponsoring)

5/ Stephen Curry : 92,8M$ (45,8M$ en salaires + 47M$ en sponsoring)

6/ Kevin Durant : 92,1M$ (42,1M$ en salaires + 50M$ en sponsoring)

7/ Roger Federer : 90,7M$ (0,7M$ en prize money + 90M$ en sponsoring)

8/ Canelo Alvarez : 90M$ (85M$ primes + 5M$ en sponsoring)

9/ Tom Brady : 83,9M$ (31,9M$ en salaires + 52M$ en sponsoring)

10/ Giannis Antetokounmpo : 80,9M$ (39,9M$ en salaires + 41M$ en sponsoring)

A lire aussi