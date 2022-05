New Balance dévoile le nouveau maillot domicile de l’AS Roma pour la saison 2022-2023

Hier, l’AS Roma a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023 conçu par New Balance.

Un maillot arborant un imprimé graphique original et un un col boutonné à bordure jaune. Sur la face avant, Digitalbits est de nouveau le sponsor principal. Hyundai n’apparait pas au do du maillot sur les photos et les premiers maillots mis en vente, ce qui laisse à penser que le contrat prolongé cette saison n’a pas été renouvelé.

Un maillot disponible à la vente au prix de 76€ en version réplica et 111€ pour la version portée par les joueurs.