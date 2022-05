Teddy Riner nouvel ambassadeur de Decathlon avec en ligne de mire les JO de Paris 2024

A un peu plus de 2 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Decathlon officialise l’arrivée de Teddy Riner comme nouvel ambassadeur.

Après Gaël Monfils, l’enseigne recrute le judoka français pour devenir le capitaine de son futur team d’athlètes construit autour de Paris 2024. Avec 5 médailles aux JO, Teddy Riner a évidemment une certaine légitimité à accompagner et guider la trentaine d’autres sportifs qui seront également soutenus par Decathlon dans leur préparation pour les Jeux.

Pour célébrer cette annonce sur un ton drôle et décalé, Decathlon et Miles prod ont réalisé une vidéo d’une minute partagé par « le BOSS » sur ses réseaux sociaux, « sans chantilly mais avec bonheur ».

Je suis fier de devenir le capitaine du Team Athlètes @Decathlon qui vise les Jeux Olympiques et Paralympiques de @paris2024 💪🏾🤩

Nous vous annoncerons dans quelques mois les noms des athlètes qui la composent, et qui auront pour objectif de performer dans deux ans à Paris 🥇🥈🥉 pic.twitter.com/e4ysHplC2B — Teddy Riner (@teddyriner) May 12, 2022

« Parce que, pour tout athlète, la phase de préparation est essentielle pour élever son niveau en permanence et atteindre ses objectifs, Decathlon accompagnera et fournira tout le matériel nécessaire (et sur mesure) au judoka le plus titré du monde, pendant sa préparation, afin qu’il soit dans les meilleures conditions pour obtenir sa quatrième médaille d’or en 2024 ! » précise l’enseigne dans un communiqué.

Partenaire Officiel de Paris 2024 depuis moins d’un an, Decathlon accélère le pas concernant ses activations dédiées à cette thématique des Jeux avec le reveal du capitaine de son pool d’athlètes. Pour connaître l’identité des sportives et sportifs retenues, il faudra encore patienter un peu…

Reste à savoir si ce nouveau partenariat permettra à la nouvelle marque de Teddy Riner, « Fightart », dédiée aux sports de combat, de se faire une place dans les rayons des magasins Decathlon. Pour rappel, la société a enregistré un chiffre d’affaires record en 2021 avec près de 14 milliards d’euros.

Decathlon mise dorénavant sur des partenariats sportifs qui se voient

Après s’être longtemps refusé aux grosses dépenses en sponsoring sportif, Decathlon a changé de stratégie ces dernières années.

Avant, lorsque vous pensiez à Decathlon et ambassadeurs, vous pensiez aux partenariats noués entre l’ancien tennisman Nicolas Escudé et Artengo ou encore Yohann Diniz avec Newfeel.

Dorénavant, Decathlon semble vouloir passer un cap afin d’améliorer son image de marque et accompagner sa montée en gamme. Surtout, les partenariats noués avec des célébrités du sport sont également un bon moyen de travailler la préférence de marque, surtout que le principal concurrent Intersport est partenaire de l’Equipe de France de Football. Mais le produit n’est jamais loin.

Récemment, Decathlon s’est également associé avec le freestyler Séan Garnier pour lancer une chaussure de street foot.

Dès la saison prochaine, la marque Kipsta sera également le fournisseur officiel des ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

En basket, l’enseigne a noué un contrat de licensing avec la NBA et propose de nombreux produits co-brandés. Des associations d’images qui nourrissent directement du business.