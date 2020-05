Media – NextRadioTV (Altice France) va réduire la voilure de la chaîne RMC Sport

Hier, NextRadioTV, propriété d’Altice France, a annoncé un « plan de reconquête post Covid et de transformation ». Le sport, un des piliers du groupe va être directement impacté, notamment la chaîne de télévision RMC Sport.

« Sur le marché des chaînes payantes et des droits sportifs, NextRadioTV a annoncé l’arrêt prochain de la chaîne payante de débat sur le sport, RMC Sport News, ainsi que l’arrêt progressif des compétitions sportives notamment d’Athlétisme, d’Equitation et de Tennis. Le marché des droits et de la Pay TV, imprévisible et inflationniste, impose de revoir rapidement et largement l’organisation de nos structures de Pay TV. » précise le communiqué. « Dans un contexte de marché difficile et inédit, Alain Weill, Arthur Dreyfuss et le comité de direction de NextRadioTV ont présenté ce jour aux représentants du personnel et aux salariés, un projet de reconquête et de transformation, profond et ambitieux, afin de permettre au Groupe de conserver sa position d’acteur majeur des médias en France et de lui donner les moyens de poursuivre son développement et sa croissance. »

« La pay TV dans le sport est un marché instable, les droits passent de main en main »

« La pay TV dans le sport est un marché instable, les droits passent de main en main » a rappelé Alin Weill ce matin sur Europe 1. « Nous avions lancé une offre sport pour accompagner le redressement de SFR, aujourd’hui, nous considérons que c’est moins nécessaire de dépenser des centaines de millions d’euros. Nous allons continuer à diffuser la ligue des champions et la Premier League l’année prochaine ».

Pour rappel, Altice France, maison mère de SFR, avait fait l’acquisition il y a 3 ans de l’intégralité des droits TV de l’UEFA Champions League et de l’Europa League sur le cycle 2018-2021.

Selon L’Equipe, le portefeuille de droits actuel estimé de RMC Sport s’élèverait à quelques 450 millions d’euros par an, « dont 315 millions pour la seule Ligue des Champions ».