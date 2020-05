F1 – Charles Leclerc nouvel ambassadeur de Giorgio Armani

Hier, Armani a officialisé l’arrivée de Charles Leclerc comme nouvel ambassadeur de la marque. Le pilote de Formule 1 de la Scuderia Ferrari sera notamment mis en avant dans la campagne printemps-été 2020 « fait sur mesure ».

Pour accompagner cette annonce, la marque italienne et le pilote monégasque âgé de 22 ans ont partagé quelques clichés en noir et blanc pris par le photographe John Balsom. « Charles Leclerc est un pilote de course très prometteur. Malgré son jeune âge, il a déjà rencontré un succès considérable qui témoigne de sa volonté, sa détermination et son indéniable talent » commente Giorgio Armani. « Son visage frais et le dynamisme qui se dégage de sa présence se marient à merveille avec ma collection Fait sur mesure. Un costume Fait sur mesure est intemporel, comme l’illustrent ces photos. »