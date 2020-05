COVID-19 – Les clubs sportifs français peuvent recevoir des dons grâce à la nouvelle plateforme soutienstonclub.fr

Face à la crise sanitaire actuelle de COVID-19, la Fondation du Sport français ainsi que d’autres institutions lancent l’opération solidaire « Soutiens Ton Club ». Un appel aux dons au bénéfice des clubs sportifs soutenu par le Ministère des Sports.

Pour aider les clubs à surmonter les difficultés du moment, un fonds de solidarité national est donc lancé sur la plateforme soutienstonclub.fr.

Les clubs affiliés à une fédération peuvent dès à présent s’inscrire afin de commencer à récolter des dons. « Afin de renforcer la solidarité, un prélèvement de 10% sur les dons effectués, sera redistribué aux clubs les plus en difficultés, sur la base de critères objectifs » précise le communiqué.

L’opération ouvre aux particuliers et entreprises donateurs des clubs sportifs la possibilité de bénéficier des déductions fiscales selon les dispositions prévues par la loi et ce dans un cadre totalement sécurisé.

« Le club sportif joue un rôle essentiel dans la société, qui va bien au-delà de la pure activité physique et sportive et de la compétition amateur » commente Thierry Braillard, président de la Fondation du Sport Français, dans un communiqué. Le club joue un rôle social très important et il est vecteur de liens essentiels pour le « vivre ensemble » ainsi que pourvoyeur d’emplois qu’il nous faut sauvegarder. Aussi, cette opération novatrice permet de savoir exactement à qui sera versé le don puisque vous pouvez choisir vous-même l’association bénéficiaire. Et le fonds de solidarité permettra d’aider aussi ceux qui en ont le plus besoin ».

Précisons que la plateforme de dons est développée par Le Pot Commun et Cityevent. Les cagnottes seront débloquées en 3 phases (30 juin, 31 juillet, 31 août) pour les clubs. Seront reversés aux associations 85% du montant total des dons, 10% de chacune des cagnottes sera prélevé pour constituer un fonds de solidarité dédié au financement des clubs sportifs les plus fragiles reversé par la Fondation du sport français et 5% des dons sont prélevés pour les frais de gestion de la plateforme.