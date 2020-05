Branding : Quel nouveau logo pour les Girondins de Bordeaux ?

Le PDG des Girondins de Bordeaux, Frédéric Longuépée, a confirmé l’arrivée d’un nouveau logo pour le club girondin.

Dans un entretien accordé au quotidien L’Équipe le président des Girondins de Bordeaux a évoqué la stratégie post-Covid 19 du club bordelais. En plus de vouloir « renforcer le champ d’influence du club dans la région », la stratégie de développement des Girondins passera par un développement accrue à l’international. « Pour illustrer cette stratégie, on présentera bientôt un nouveau logo » précise ainsi Frédéric Longuépée dans l’interview, confirmant les premières rumeurs du début d’année.

L’actuel logo bordelais comprend l’incontournable scapulaire, signature du club girondin, la date de création du club (1881), ainsi que le chiffre de la ville – représentant les 3 croissants de lune – emblème du port de Bordeaux, inscrit en blanc sur fond marine. Les supporters bordelais retrouveront-ils ces derniers dans le blason édition King Street ?

La mode des blasons

Rien n’est moins sûr pour les supporters bordelais. Ces dernières années ont vu éclore un nouveau type de logo plus « design ». Les dirigeants recherchent une nouvelle identité visuelle plus épurée dans le but d’un marketing dépassant le cadre du football pour celui de marque à part entière, voir lifestyle.

À l’image du logo de la Juventus ou plus récemment du logo du FC Nantes, les supporters girondins peuvent donc s’attendre à une nouvelle identité visuelle plus épurée, au grand dam des puristes pour qui le logo représente plus que le club mais leur ville et leur patrimoine. Sur les réseaux sociaux, certains supporters se sont prêtés au jeu en proposant leurs propres créations de logo.

Allez jeter un oeil à ma version du logo des Girondins 😉https://t.co/cP6kyh3clV pic.twitter.com/WW2TGNB8v6 — Hugo Lara (@hugolara) July 2, 2019

Le FC Girondins de Bordeaux pourrait également choisir de refaçonner sont logo comme l’a fait le Paris Saint-Germain dans le cadre de la création d’une « marque-club », si les couleurs du club francilien n’ont pas été modifiées, son logo avait lui été redéfini. Le club avait tenu à capitaliser sur la ville de Paris au détriment de Saint-Germain.

Notons que le FC Girondins de Bordeaux ne sera pas le seul club de Ligue 1 à changer de logo puisque celui du Stade de Reims va également faire peau neuve dans les semaines ou mois à venir.