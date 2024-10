La FFT va ouvrir un Centre National d’Entraînement de Padel à Vichy

Face à la dynamique du padel en France, la Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé l’ouverture de son Centre National d’Entraînement à Vichy pour septembre 2025.

L’objectif sera d’accompagner les jeunes de 12 à 18 ans dans un site ultra-moderne qui comporte 12 pistes de padel, (6 intérieures et 6 extérieures), des courts de tennis, un espace d’hébergement, de restauration, de santé et performance. Ce centre d’entraînement (CNE) sera également le lieu ou seront formé les entraîneurs haut niveau et pourra également accueillir les stages des équipes de France de la discipline ou encore d’organiser des compétitions internationales.

Situé au Sporting Club de Vichy Communauté, la FFT précise que les travaux s’appuie « sur des installations déjà existantes », rendant le projet « responsable et durable ». Aujourd’hui, la FFT dénombre 500 000 pratiquants de padel en France, (contre 360 000 en 2023) le tout à travers 2 248 pistes dans 808 clubs et structures privées.

Il y a quelques années, le projet d’un Centre National d’Entraînement (CNE) du Padel devait se faire sur l’Ile de Puteaux. Mais le premier appel d’offres gagné par UrbanPadel (qui a ouvert récemment des installation padel, foot à 5, foot à 7 et tennis sur l’Ile) pour le CNE avait été annulé pour cause de modification des règles d’urbanisme.

