Tennis : une somme record de 346 millions de dollars distribuées aux joueurs sur l’année 2023 (ATP + Grand Chelems)

Entre les 4 tournois du Grand Chelem et les différents tournois organisés par l’ATP, plus de 346 millions de dollars ont été distribués en 2023 aux joueurs.

Dans le détail, en 2023, les joueurs de l’ATP Tour et de l’ATP Challenger Tour ont touché 242 millions de dollars grâce aux différents prize money mais aussi grâce à des bonus de performance et de cotisations au plan de retraite dans le cadre de la réforme OneVision. Ce qui représente 70% de la rémunération totale des joueurs sur l’année, les 30% restants proviennent des tournois du Grand Chelem (104,5M$).

Et sur ces 4 tournois, le prize money total s’élève à plus de 104,5 millions de dollars, contre 96,7 millions de dollars sur l’année 2022. Mais ce sont bien les Masters 1000 qui ont connu une augmentation la plus significative cumulant des primes de 70,4 millions de dollars, contre 55,6 millions de dollars en 2022. L’élargissement des tableaux à 96 joueurs à Madrid, Rome et Shanghai (qui n’ont pas eu lieu en 2022 en raison de la pandémie) « offrent plus d’argent à plus de joueurs » souligne l’ATP.

« Avec OneVision, notre objectif est clair : aligner les intérêts des joueurs et des tournois, renforcer les événements premium, améliorer l’expérience des fans et favoriser la croissance à long terme de l’ensemble du sport. Nous débloquons de nouveaux investissements et posons les bases d’un véritable partenariat entre les joueurs et les tournois, partageant équitablement le succès du tennis » explique Andrea Gaudenzi, président de l’ATP.

Pour 2024, un record pour les revenus sponsoring de l’ATP

Cette augmentation est aussi la conséquence des partenariats très lucratifs de l’ATP et des organisateurs des 4 Grand Chelem avec les diffuseurs et les sponsors.

Pour l’ATP, on recense ainsi le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite (PIF), Lexus, Yokohama, Haier, Waterdrop, LONGi Solar, Sense Arena, OFX et plus récemment Fitline comme récents sponsors de l’ATP. La prolongation de certains partenaires historiques comme Lacoste ou Infosys joue également en ce sens.

En 2024, l’ATP a augmenté ses revenus de sponsoring de 50% par rapport à 2023, avec une augmentation prévue de 89 % d’ici 2026. Bien évidemment, le contrat signé avec le fonds saoudien en 2024 explique ce nouveau record. Malheureusement, on ne connait pas officiellement le montant du deal. Le tennis est de plus en plus attractif pour les partenaires et l’ATP l’explique en partie grâce à la réforme OneVision qui a permis à certains tournois Masters 1000 de passé de 8 à 12 jours. En clair, les caisses du tennis mondial vont bien.

