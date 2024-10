Fan Experience : Pastore, Cissé, Petit, Zanetti, Materrazzi… De nouvelles stars rejoignent le « Looking FC » d’Éric Cantona

D’anciennes stars du football s’associent au Looking FC, programme de voyage et expériences football incarné par Eric Cantona.

Vous préférez plutôt voir Arsenal – Manchester United après avoir pris un cours de pâtisserie avec Emmanuel Petit ou assister au derby della Madonnina Milan – Inter au lendemain d’un karaoké avec Javier Zanetti ? Peut-être que vous préféreriez prendre un verre avec Éric Cantona puis voir Manchester United – Manchester City… Quelque soit votre préférence, tout est possible ou presque !

Lancé en janvier 2022, Looking FC, sous la houlette de la startup anglaise de voyages Dharma, propose des voyages autour d’un match iconique du football européen pour expérience complète avec une rencontre d’un ancien pro, une activité avec lui, visite de la ville et des places pour le match. Si le transport n’est pas inclus dans le prix, il est possible de choisir un hébergement, parmi un groupe ou à deux, et différentes options qui font varier le prix entre 897€ et 2691€.

« Aujourd’hui tout est guidé par le prix, nous voulions créer un produit guidé par la passion » explique Cantona, n’empêche que la passion en question à un prix. Mais au vu de l’exclusivité et de la rareté de la fan experience, ne vaut-elle pas le coup ?

Les activités proposées cette saison :

Foot à 5 avec Javier Pastore à Paris pour PSG – Atletico (Ligue des Champions), du 4 au 7 novembre : à partir de 897€

Séance karaoké avec Zanetti à Milan pour inter – Naples, du 9 au 12 novembre : à partir de 897€

Créer de l’art urbain avec Éric Cantona à Naples pour Naples – Rome, du 22 au 25 novembre : à partir de 1255€

Foot à 5 avec Djibril Cissé à Athènes pour Panathinaikos – AEK Athens, du 16 au 19 janvier : à partir de 1076€

Tournoi de Padel avec Marco Materazzi à Milan pour Inter – Milan du 31 janvier au 3 février : à partir de 1255€

Dîner tapas et vin avec Juan Pablo Sorin à Paris pour PSG – OM, du 14 au 17 mars : à partir de 1255€

Une session questions/réponses avec David Villa à Madrid pour Ateltico – Barça, du 15 au 17 mars : à partir de 986€

Prendre un verre avec Éric Cantona à Manchester pour Man United – Man City, du 3 au 6 avril : à partir 1255€

Beach Soccer avec Nuno Gomes à Lisbonne pour Benfica – Sporting CP, du 9 au 12 mai : à partir de 1076€

Tournoi de pétanque avec Javier Saviola à Barcelone pour Barça – Real, du 9 au 12 mai : à partir de 1166€

