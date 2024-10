DAZN s’associe à Deezer, deux sociétés du milliardaire Leonard Blavatnik

Nouveau diffuseur de la Ligue 1 McDonald’s depuis cet été, DAZN a réussi à nouer des partenariats de distribution avec la grande majorité des acteurs.

Pour maximiser sa visibilité, DAZN s’est également associé à la plateforme musicale Deezer. Pour y diffuser des ambiances de match ? Pas encore mais notre poisson d’avril de 2021 va faire son chemin, croisons les doigts !

Cet été, Deezer et DAZN expliquaient vouloir « collaborer à travers des initiatives marketing et créer des expériences sportives et musicales co-marquées ». Quelques semaines après l’annonce, aucune activation n’a été proposée.

Sur sa plateforme, Deezer proposait notamment une offre commerciale pour s’abonner à DAZN.

DAZN 1er mois à 20e avec Deezer sans engagement, annulé ensuite votre abonnement pour économiser 20e pic.twitter.com/tIY4VmnGsp — corsooss (@CorsoOsS) August 16, 2024

« C’est un partenariat unique et une nouvelle étape passionnante dans notre collaboration avec DAZN. Nous unissons nos forces pour apporter encore plus de valeur aux fans sur les deux plateformes, » précisait Ivana Kirkbride, directrice commerciale de Deezer. « La musique et le sport ont tous deux le pouvoir de connecter les gens de manière remarquable, ce qui fait de ce partenariat un concept gagnant. Je suis sûr que nos utilisateurs saisiront avec enthousiasme l’opportunité de profiter de la Ligue 1 et d’autres sports de premier plan sur DAZN. La France n’est que la première étape, et nous avons hâte de voir ce que ce partenariat apportera alors que nous nous connectons aux utilisateurs de DAZN et les invitons à découvrir la musique sur Deezer. »

Un partenariat entre DAZN et Deezer facilité par un homme, le milliardaire Leonard Blavatnik qui est à la tête de ces deux sociétés. « DAZN est extrêmement enthousiaste d’être devenu le diffuseur de la Ligue 1 McDonald’s en France. C’est une décision qui nous donne l’opportunité de mettre en avant toute la palette des capacités de notre plateforme, où les fans peuvent regarder, jouer, acheter et partager le tout en un seul endroit. Cela crée également les conditions de ce partenariat spécial avec Deezer, qui démontrera comment les mondes du sport, de la musique, des médias et du divertissement se rapprochent de plus en plus, tout en permettant aux deux entreprises de travailler ensemble sur des projets innovants, à la fois numériques et physiques. C’est un excellent concept, et nous avons hâte de le développer et de l’étendre. » a ajouté Alice Mascia, DAZN DACH CEO et Group CMO.