Publicité : Frank Lebœuf nouvelle coqueluche de vendezvotrevoiture.fr

Le champion du monde 1998 Franck Leboeuf devient l’ambassadeur du site de vente de voiture d’occasion « vendez votre voiture » et sera visible dans différents spots TV.

Dans le cadre de cette campagne, l’ex international français va même partager « quelques conseils et anecdotes basés sur ses expériences » sur les réseaux sociaux de la marque. « En faisant de Frank Leboeuf le visage de cette campagne, l’entreprise souhaite rendre la vente de voitures plus accessible et pratique pour tous. » explique vendezvotrevoiture.fr.

« La collaboration avec Frank Leboeuf renforcera non seulement la confiance dans notre marque, mais nous permettra également d’élargir notre audience »

« Nous sommes ravis d’accueillir Frank Leboeuf en tant qu’ambassadeur de notre marque. Son intégrité et son excellence, tant dans le sport que dans le divertissement, reflètent notre engagement à offrir un processus de vente de voiture transparent, rapide et fiable. La collaboration avec Frank Leboeuf renforcera non seulement la confiance dans notre marque, mais nous permettra également d’élargir notre audience, afin que davantage de Français puissent découvrir la manière la plus simple et sécurisée de vendre leur voiture » ajoute Thomas Boiral, Directeur France de vendezvotrevoiture.fr.

Après une brillante carrière, Frank Lebœuf s’est reconverti en commentateur sportif, comédien, et même producteur. Mais vendezvotrevoiture.fr ne sera pas la seule pub où Lebœuf se mettra en scène puisqu’il est également l’ambassadeur de la marque Skechers et fait souvent la promotion du modèle Hands Free Slip-ins.

