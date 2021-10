Nike dévoile son « LeBron James Innovation Center »

Hier, Nike a communiqué sur le lancement du « LeBron James Innovation Center », nouvel espace dédié à l’innovation installé au siège social de la marque à Beaverton dans l’Oregon.

Dans le détail, les installations comprennent un terrain de basket, une piste d’endurance de 200 mètres, une ligne droite de 100 mètres et un terrain d’entraînement en gazon synthétique. Des terrains de jeux qui permettront de capturer les athlètes en mouvement à pleine vitesse. D’autres équipements et bureaux viennent compléter le centre fréquenté par des chercheurs en biomécanique et autres experts. Nike précise que le « LeBron James Innovation Center » est conçu pour faciliter le prototypage rapide.

Un lieu de vie dédié à l’innovation – portant le nom de LeBron James – qui est bien évidemment en scène par la marque américaine qui a réalisé une vidéo de présentation et publié une série de photos.

Pour une visite du lieu, vous pouvez regarder la vidéo réalisée par B/R Kicks.