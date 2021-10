Paris Sportifs – Blaise Matuidi nouvel ambassadeur de BarrièreBet

Désormais joueur de Major League Soccer (MLS) au sein de la franchise de Miami, Blaise Matuidi vient de signer un contrat de partenariat avec BarrièreBet, marque de paris sportifs du Groupe Barrière.

Dans le détail, le champion du monde 2018 avec l’Equipe de France sera ambassadeur sportif pour deux saisons.

« Nous l’avons choisi non seulement parce que c’est un très grand joueur de football avec une forte notoriété mais aussi pour ses qualités humaines et ses valeurs dont nous nous sentons proche : l’exemplarité, le travail, l’esprit d’équipe, le leadership ainsi que le sens de la famille. Merci à Blaise de nous accompagner et de partager son expérience et regard sur les événements sportifs à venir » précise Alexandre Desseigne-Barrière, Directeur Général de la Stratégie et du Développement du Groupe Barrière, dans un communiqué.

« J’ai été séduit par ce projet, en raison de nos valeurs communes et de l’expérience de jeux proposée qui combine on et off line, c’est une vraie différence sur ce marché » ajoute Blaise Matuidi.