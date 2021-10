Le Coq Sportif dévoile sa nouvelle collection pour l’Equipe de France Olympique et Paralympique

Ce matin, Le Coq Sportif a dévoilé la nouvelle collection de l’Equipe de France qui sera portée lors des prochains Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022.

Il va falloir s’y faire. Le coq a remplacé le crocodile de Lacoste sur les tenues de représentation de la délégation française lors des JO.

Parmi les pièces de cette collection textile baptisée « Les Rayons de la Victoire », on retrouve les tenues portées par l’Equipe de France olympique et paralympique au Village des athlètes, lors des cérémonies protocolaires, des remises de médailles (podium) et des différents déplacements.

Depuis son usine de Romilly-sur-seine, Le Coq Sportif a organisé un défilé en présence de nombreux athlètes et officiels comme Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée de Sports ou encore Tony Estanguet, Président de Paris 2024.

« Quand on se sent beau, on se sent un tout petit peu plus fort »

« Il faut voir la France sur le podium, les cérémonies, en presse… » a précisé Patrick Ouyi, directeur de la marque Le Coq sportif, lors de cette présentation. « Cette collection appartient aux athlètes avant tout, nous avons eu des discussions avec eux il y a un an, ils nous ont nourri et nous avons été obligés de voter pour choisir car il y a eu trop de belles propositions. Quand on se sent beau, on se sent un tout petit peu plus fort, on a fait quelque chose d’unique »

Designée par nos athlètes, dévoilée par nos athlètes et portée par nos athlètes : voici la collection @lecoqsportif pour les Jeux de #Pékin2022#LaVictoireEnFace pic.twitter.com/0Zi2Iw6XSO — Equipe France (@EquipeFRA) October 4, 2021

Dans la continuité de ce que proposait Lacoste et comme le fait Le Coq Sportif depuis de nombreuses années, les couleurs bleu-blanc-rouge seront bien visibles sur les différentes pièces.

« Le design asymétrique des rayons bleu-blanc-rouge présent sur les pièces, repris d’un croquis spontané esquissé par son athlète ambassadrice Clarisse Agbégnénou, représente ces lignes d’une route qui n’est jamais directe ni simple. Ces chemins difficiles se métamorphosent en rayons lumineux en cas de victoire, rayons du soleil qui sont aussi un clin d’œil à ceux présents sur le logo de la marque. Cette asymétrie tricolore c’est aussi le symbole du drapeau posé sur les épaules pour aller crier son amour de la victoire et de son pays » précise le communiqué.

Des tenues floquées du nouveau logo de l’Equipe de France dévoilé un peu plus tôt.