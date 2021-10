Rugby – Justin Bridou lance la 6ème édition de son activation « Justin Sponsor » avec Rugbyrama

Alors que le sport amateur se remet petit à petit en ordre de marche, Justin Bridou lance la 6ème édition de son opération de sponsoring « Justin Sponsor » à destination des clubs de rugby.

Jusqu’au 6 octobre, chacun peut déclarer sa flamme pour son club de coeur sur une plateforme dédiée. 5 finalistes seront sélectionnés parmi les plus belles déclarations. La communauté du site Rugbyrama.fr sera alors invitée à voter pour élire le grand gagnant qui remportera un sponsoring Justin Bridou d’1 an (équipements et tenue floquée Justin Bridou et du saucisson pour toute la saison).

Après 5 ans de partenariat avec Le Rugbynistère, ce dispositif est désormais associé à Rugbyrama, site géré par la rédaction du Midi Olympique.

Pour rappel, Justin Bridou est également partenaire de deux clubs de TOP 14 avec le Stade Français Paris et le LOU Rugby.