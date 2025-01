Winamax devient partenaire-titre d’Hexagone MMA

Winamax devient le partenaire-titre de la ligue d’arts martiaux mixtes numéro 1 en France. Et cela, à 48 heures de la 24ème édition d’Hexagone MMA à Nantes.

Le leader du poker en ligne et des paris sportifs s’affirme ainsi comme le porte-drapeau du MMA made in France et son ambassadeur sur le Vieux Continent. Ensemble, Winamax et Hexagone MMA souhaitent offrir une expérience unique aux passionnés de sports de combat et aux amateurs de paris sportifs avec des documentaires exclusifs, des jeux-concours et la délocalisation des émissions Mandale.

Cette association franco-française sera d’ailleurs à l’honneur dans l’émission Mandale de Winamax TV du lundi 3 février (15h), en compagnie des experts : Sacha Allix, Big John de Paname, Julien Cazier, Pierre Courteix et Anes de Culture MMA.

Pour rappel, Hexagone MMA, présidée par les frères Pourrut, regroupe les jeunes les plus prometteurs, des influenceurs en verve (GregMMA, IbraTV, Paul Denis Navero…) et les meilleurs combattants du pays, comme Amin Ayoub et Oualy Tandia présents ce week-end à Nantes, ou encore Théo Ulrich ou Michael Aljarouj.