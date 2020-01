Groupama et FDJ prolongent leur co-Naming de l’équipe cycliste jusqu’en 2024

Ce matin, Groupama et FDJ ont officialisé la poursuite de leur co-partenariat-titre de l’équipe cycliste dirigée par Marc Madiot pour 4 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024.

« FDJ a créé l’équipe cycliste aux côtés de Marc Madiot, il y a plus de vingt ans. Je suis fière que nous puissions poursuivre et renforcer notre soutien, aux côtés de Groupama, afin de permettre à cette équipe de gagner les plus grandes courses et pourquoi pas le Tour de France » a commenté Stéphane Pallez, Présidente directrice générale de FDJ, dans un communiqué.

Il y a un peu plus de deux ans, l’agence Infront mandatée en exclusivité pour trouver le co-naming de l’équipe cycliste aux côtés de FDJ scellait le rapprochement avec Groupama pour 3 saisons (2018-2019 et 2020). L’assureur était alors entré au capitale de « l’Echappée », la filiale de la FDJ qui finance l’équipe cycliste.

https://twitter.com/GroupamaFDJ/status/1218128948275634177

« Aujourd’hui devenu un acteur incontournable du cyclisme, tant professionnel que amateur, Groupama s’engage, dès à présent, avec FDJ, à soutenir l’équipe jusqu’en 2024 ! Cette durée, inédite dans le peloton international, est un signe de confiance fort. Groupama s’inscrit dans une relation durable et permet à toute l’équipe de capitaliser sur l’excellence du travail de fond réalisé depuis plusieurs années. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama.

https://twitter.com/GroupamaFDJ/status/1218123398330703872

https://twitter.com/GroupeGroupama/status/1218135104297611265