Nike célèbre le Nouvel An Chinois avec « The Great Chase »

Pour célébrer le nouvel an chinois dans une dizaine de jours (et l’année du rat), Nike dévoile une nouvelle publicité dédiée avec « The Great Chase ».

Dans la vidéo ci-dessous, la marque au swoosh met en scène la traditionnelle remise d’argent dans une petite enveloppe rouge (hongbao) qu’effectuent les chinois lors de différentes célébrations, comme la nouvelle année. En guise de respect, les plus jeunes qui reçoivent des hongbao refusent lorsqu’elles sont présentées ou acceptent éventuellement par politesse.

Pour esquiver la remise de l’enveloppe rouge, une petite fille a trouvé la solution et prend un longueur d’avance…