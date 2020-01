Sponsoring – YOP sera le Yaourt Officiel du NBA Paris Game 2020 présenté par beIN SPORTS

A une semaine du premier match de saison régulière de NBA en France, l’évènement continue de séduire les marques. Hier, la ligue a officialisé la signature d’un partenariat avec Yoplait.

Dans le cadre de cet accord, la marque de yaourt à boire YOP sera Partenaire Promotionnel et Yaourt Officiel du NBA Paris Game 2020 présenté par beIN SPORTS. Pour rappel, le match opposera les Charlotte Hornets aux Milwaukee Bucks le vendredi 24 janvier à l’AccorHotels Arena.

« Dans le cadre de ce partenariat, YOP va célébrer le “positive change”, aux côtés de la NBA, notamment auprès de son cœur de cible : les ados. Pour cela, YOP identifiera des fans, via les réseaux sociaux et son groupe d’influenceurs, qui seront ensuite contactés pour intégrer l’équipe inedite “YOPStars”. Les “YOPStars” gagneront la chance de participer à une session d’entrainement exclusive, qui leur enseignera les fondamentaux du basket ainsi que les compétences nécessaires à la cohésion d’équipe » précise le communiqué. « Cette session sera menée par le staff de la NBA à la NBA House, le lieu d’accueil interactif officiel et gratuit à destination des fans autour du NBA Paris Game 2020. Ils participeront ensuite à un match “YOPStars” en 3 contre 3, ouvert au public présent à la NBA House. »

Le jour du match, les spectateurs seront également invités à participer à une expérience basket YOP avec un concours de ‘free throw’ sur un mini-terrain. Des échantillons YOP seront également distribués à l’AccorHotels Arena et à la NBA House, lieu éphémère qui célébrera la venue de la ligue nord-américaine en France.

Les partenaires du NBA Paris Game 2020 sont beIN SPORTS (partenaire-titre), beats, Gatorade, Fanatics, Foot Locker, ParionsSport, Nike, SAP, Tissot, Pringles, 2K Sports et YOP (Yoplait).

Pour rappel, le NBA Paris Game a explosé les demandes de billets avec un engouement très fort. Un match serait déjà dans les tuyaux pour 2021, un accord ayant été trouvé selon le journaliste de L’Equipe Yann Ohnona, toujours à Bercy. Pour les plus fortunés, les places en bord de parquet (Package « Courtside MVP ») pour le match de vendredi prochain se sont vendues au prix de 2599€ HT par personne.