Roland-Garros 2020 : Le prix des billets et les dates de vente

Cette année encore, les fans de tennis seront nombreux à tenter leur chance pour acheter des places pour Roland-Garros 2020. Une édition qui marque l’arrivée du toit rétractable sur le court Philippe Chatrier.

A partir de quelle date pourrez-vous acheter vos tickets pour Roland-Garros 2020 ? Où les acheter ? Quel est le prix d’une place pour la finale messieurs ou pour une journée la première semaine du Grand Chelem parisien ?

Comme depuis de nombreuses années, la Fédération Française de Tennis (FFT) met en place plusieurs périodes d’achat privilégiant dans un premier temps la « famille tennis » avec les Présidents de club et les licenciés.

Calendrier d’achat des places pour Roland-Garros 2020

Pour l’édition 2020 de Roland-Garros, les Présidents des clubs FFT sont à nouveau les prioritaires. Ces derniers peuvent acheter des places du 15 au 22 janvier (4 places pour les courts principaux, 12 pour les courts annexes). La journée des Présidents (invitation pour les clubs éligibles) se déroulera le lundi 25 mai.

Du 29 janvier au 12 février 2020, ce sont les licenciés de la Fédération Française de Tennis qui pourront acheter leurs places (4 places pour les courts principaux dont 2 maximum pour la finale hommes, 12 pour les courts annexes).

Du 5 février au 30 avril 2020, les clubs de tennis ou associations sportives pourront bénéficier des réservations de groupe. A partir du 11 mars 2020, les ventes seront ouvertes pour les personnes en situation de handicap.

Pour le Grand Public, les ventes débuteront le 4 mars 2020 pour les offres Premium et à partir du mercredi 25 mars pour les places à l’unité.

Le tarifs des places pour Roland-Garros 2020

Pour cette édition 2020, Roland-Garros propose quelques nouveautés aux spectateurs en terme d’accueil et infrastructures avec la mise en place du toit rétractable sur le court Philippe Chatrier équipé également d’un éclairage après la tombée de la nuit. Le court Simonne Mathieu (jardin des Serres d’Auteuil) inauguré l’année dernière accueillera de nouveau quelques 5 000 spectateurs au maximum dans ce qui est dorénavant le 3ème court de Roland.

Concernant l’offre billetterie, le court Philippe Chatrier propose à nouveau 4 catégories de prix pour le grand public (hors loges) avec la Catégorie Or, Catégorie 1, Catégorie 2 et Catégorie 3.

LA nouveauté réside dans l’organisation de l’ensemble des 1/4 de finales sur le Philippe Chatrier sur 2 jours et découpés en « 4 lots » vendus séparément. Pour chaque session, le spectateur pourra voir un match messieurs et un match Dames (2 et 3 juin). Un découpage déjà en place pour les 1/2 finales hommes vendus depuis 2017 à l’unité le vendredi qui permet à l’organisation de proposer à plus de personnes de venir à Roland-Garros et par la même occasion booster les revenus ticketing. Ajoutons que dès cette édition 2020, les horaires des demi-finales Messieurs sont modifiés : A partir de 15h pour la première et pas avant 17h30 pour la seconde.

A l’unité, le billet le plus cher de la quinzaine coûtera 325€ pour la finale du simple Messieurs le dimanche 7 juin en Catégorie Or. L’année dernière, le billet le plus cher était vendu 300€. La place la moins cher pour la finale Messieurs coûtera 155€ en catégorie 3. Pour la finale Dames la veille, le prix le plus élevé est de 190€ en catégorie Or.

Pour la première semaine, l’accès aux allées de Roland-Garros et aux courts annexes vous coûtera 34 euros, soit 2€ de plus qu’en 2019.

Sur le Philippe Chatrier, les prix varient de 55€ à 325€. Sur le court Suzanne Lenglen, les prix varieront de 55€ à 145€. Sur le Simonne-Mathieu, les prix s’étalent de 34€ à 105€.

Roland-Garros 2020 – Plan des tribunes du court Philippe Chatrier (billetterie)

Le prix des offres Premium pour le Grand Public

En parallèle à la billetterie sèche, la FFT propose également pour les particuliers des packs Premium avec prestations + places en vente à partir du 4 mars 2020. Avec le pack sensation, vous pouvez par exemple vous offrir les 2 finales Dames et Messieurs pour 2950€, soit 1475€ le match.

Enfin, la FFT propose également à la vente des Pass pour plusieurs jours. Comptez au minimum 275€ pour assister aux 1/2 finales Dames et Messieurs le jeudi 4 et vendredi 5 juin en catégorie 3. Pour les 2 finales, en catégorie 3, comptez 305€.

Pour acheter vos places pour Roland-Garros 2020, rendez-vous sur le site dédié https://tickets.rolandgarros.com/