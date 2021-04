NFL – Qui sont les sponsors de Trevor Lawrence, choisi par les Jaguars en numéro 1 lors de la Draft 2021

Cette nuit, Trevor Lawrence a été choisi en première position de la NFL Draft 2021 par les Jacksonville Jaguars.

Agé de 21 ans, le quarterback mesurant 1m98 est certainement le joueur le plus attendu des années à venir. Une attente qui le place déjà parmi les athlètes les plus bankable de sa génération. Avec une popularité grandissante, le nouveau QB des Jaguars revendique déjà une belle communauté sur les réseaux sociaux avec 875 000 abonnés à son compte Instagram par exemple.

Parmi les marques qui ont décidé de miser sur Trevor Lawrence, on peut citer adidas, Gatorade, l’application de cryptomonnaies Blockfolio ou encore Fanatics comme le rapporte CNBC.

Une Draft qui a été l’occasion également pour d’autres marques comme Bose (sponsor de la NFL) ou encore wingstop de s’afficher chez Trevor Lawrence. Ce dernier portait notamment un costume de la marque Indochino qui l’a également habillé pour son récent mariage avec Marissa Mowry.

