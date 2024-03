Fan Experience – Fulham FC dévoile sa future tribune proposant notamment une piscine sur le roof top

Aujourd’hui, le club de Fulham a dévoilé quelques détails sur la rénovation de son stade et de la tribune située à proximité directe de la Tamise.

Pour enrichir un peu plus la Fan Experience et diversifier ses revenus, l’actuel 12ème de Premier League détenu par Shahid Khan va transformer la tribune Riverside avec notamment l’installation d’une piscine sur le rooftop. L’homme d’affaire a semble-t-il un penchant pour ce type d’expérience puisque sa franchise NFL des Jacksonville Jaguars propose notamment une terrasse avec piscine depuis plusieurs années.

« Offrir l’expérience d’hospitalité ultime lors d’un match ».

« Ma vision pour cette tribune était d’offrir à nos fans et à notre quartier une destination qui continuerait d’honorer notre histoire et notre tradition à Craven Cottage tous les jours de l’année, mais surtout les jours de match avec une expérience premium qui ne ressemblera à rien dans le football, ici à Londres ou ailleurs » explique celui qui a racheté le club anglais à Mohamed Al-Fayed en 2013. « Il s’agit d’offrir l’expérience d’hospitalité ultime lors d’un match ».

Dans le détail, cette nouvelle tribune proposera 7 offres et expériences premium (Sky Deck, Gourmet, Brasserie, Dugout…). Des prestations qui offriront bien évidemment une expérience culinaire raffinée.

Avec l’offre « The Dugout », Fulham proposera par exemple aux supporters une expérience football « la plus intime à Craven Cottage » avec une place assise située derrière le staff technique, à seulement 3,5 mètres de la ligne de touche.

La conception de cette nouvelle tribune a été confiée au cabinet d’architectes Populous. « C’est un privilège de donner vie à ce design innovant, avec des espaces incroyables conçus pour accueillir des expériences incroyables pour les fans et les invités et une terrasse de classe mondiale située à un emplacement unique sur les rives de la Tamise » explique Philip Johnson, directeur principal et architecte du projet New Riverside Stand chez Populous.

