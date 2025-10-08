Lors de la 4e édition du festival Demain le Sport, le 7 octobre, à la Maison de la radio et de la musique à Paris, Nicolas de Tavernost, Directeur Général de LFP Media, a animé une masterclass intitulée « Ligue 1+ : le foot français reprend son souffle ? ». L’occasion de dévoiler les ambitions de la plateforme Ligue 1+, pivot de la relance économique du football français après les crises des droits TV.

Lancée pour redonner un souffle économique à la Ligue 1 après des années de crises liées aux droits TV, la plateforme Ligue 1+ affiche des ambitions claires. Nicolas de Tavernost a fixé un cap audacieux : atteindre 2,25 millions d’abonnés d’ici la fin de la saison 2028-2029, avec un objectif intermédiaire de 1,15 million pour la saison 2025-2026.

Dès le 30 septembre dernier, la plateforme comptait déjà 1,026 million d’abonnés, un signal encourageant de l’appétence des supporters pour ce nouveau modèle. « 72 % des abonnés ont opté pour une formule annuelle, ce qui montre un réel engagement », a-t-il souligné, mettant en avant la fidélité des fans.

Côté financier, Ligue 1+ table sur un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros pour la saison en cours. Toutefois, Nicolas de Tavernost n’a pas occulté les défis : « Les deux premières années seront compliquées pour les clubs, avec une redistribution audiovisuelle encore limitée ». À terme, l’objectif est de stabiliser les revenus du football français en s’affranchissant des aléas des diffuseurs traditionnels, un pari audacieux dans un marché médiatique en pleine mutation.

Une stratégie pour séduire tous les publics

Au-delà des chiffres, l’intéressé a insisté sur la nécessité d’élargir l’audience de la Ligue 1. Lors de l’événement, il a annoncé le lancement de l’émission jeunesse « Ma Super Ligue 1 », co-diffusée avec Gulli, visant à captiver un public plus jeune.

Cette initiative illustre la volonté de Ligue 1+ de diversifier son contenu pour séduire les nouvelles générations, tout en consolidant son ancrage auprès des supporters historiques.

Vers une offre élargie ?

Enfin, il a également évoqué l’idée que la plateforme Ligue 1+ pourrait à l’avenir se positionner pour diffuser d’autres compétitions de football dans l’Hexagone, en se concentrant initialement sur la Ligue 1 avant d’explorer des opportunités supplémentaires.