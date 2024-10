Nike reste l’équipementier maillot de la NBA sur le cycle 2025-2037

Ce lundi et en marge de la reprise de la saison 2024-2025, Nike a officialisé la prolongation de son contrat d’équipementier maillots de la NBA jusqu’en 2037.

Dans le cadre de ce nouvel accord signé pour 12 ans, Nike continuera de fournir les uniformes et autres textiles des franchises comme les tenues d’entrainement.

Un partenariat qui concerne également le championnat féminin, la WNBA qui vient de voir le New York Liberty remporter son premier titre, ainsi que la NBA G League.

« Nike a toujours été plus qu’un simple sponsor de la ligue : nous sommes un partenaire stratégique avec un engagement indéfectible pour le développement du jeu, aux côtés de la NBA, de la WNBA et de la NBA G League », explique Elliott Hill, président et directeur général de NIKE, Inc, dans un communiqué. « Notre puissance collective, notre portée mondiale et notre véritable amour pour le jeu ne feront que continuer à créer de nouvelles voies et opportunités pour les joueurs et les fans. »

Pour célébrer ce partenariat de 12 ans (2025-2037), Nike a organisé ce lundi un évènement à New York en présence d’Adam Silver, commissaire de la NBA, Elliott Hill ou encore la jeune championne WNBA Sabrina Ionescu.

Pour rappel, Nike est l’équipementier de la NBA depuis la saison 2017-2018 et avait succédé à adidas. Un contrat de 8 ans estimé à l’époque à un milliard de dollars sur la durée (8 ans), soit 125M$ en moyenne, selon ESPN.

Selon une source proche du dossier qui le confie à CNBC, ce nouveau contrat de 12 ans serait « beaucoup plus important » que le précédent. Un contrat qui a l’époque était une petite révolution puisque Nike était devenu le premier équipementier à afficher son logo sur les maillots portés par les joueurs sur les parquets.

Depuis que Nike est l’équipementier de la NBA, la marque au swoosh a complétement revu l’offre de jerseys portés toute la saison par les joueurs en sortant de nombreuses collections. Une multiplicité de kits qui a bien évidemment profité à la marque et aux franchises en terme de merchandising. L’occasion pour la marque d’innover dans les couleurs mais également dans l’utilisation des différents logos Nike et de Jordan Brand.

Pour Nike, équipementier de la Major League Baseball jusqu’en 2029, le prochain gros dossier aux Etats-Unis sera de savoir si il tente de conserver la NFL. Selon CNBC, la National Football League est déjà en discussions avec plusieurs équipementiers, le contrat avec la marque au swoosh se terminant à l’issue de la saison 2027-2028. Pour rappel, Nike est l’équipementier maillots de la NFL depuis 2012.

A lire aussi