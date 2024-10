Nomination : Nathalie Nénon – Zimmermann Directrice Générale de 261 PI

Lancée en 2021, la plateforme SaaS 261 PI officialise la nomination de Nathalie Nénon – Zimmermann au poste de directrice générale.

« La valorisation des actions menées par les acteurs du sport et de l’Entertainment en matière de performance extra-financière ne doit plus être seulement considérée comme la matérialisation de leur nécessaire adaptation aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Cet engagement dans un cadre rigoureux et transparent devient un avantage concurrentiel, levier d’attractivité RH et facteur de succès dans les recherches de financements. C’est cet enjeu stratégique que je veux porter en rejoignant 261 PI. » explique Nathalie Nénon – Zimmermann, dans un communiqué.

261 PI propose donc une mesure des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour les acteurs du sport et entertainment. L’agence travaille notamment avec l’UCI ou encore les Fédérations françaises de cyclisme, de judo, de rugby et de triathlon.

« La création de valeur extra-financière est au cœur de notre mission de tiers de confiance auprès des acteurs du sport et de l’Entertainment. En structurant notre gouvernance avec l’arrivée de Nathalie Nénon – Zimmermann au poste de directrice générale, nous accélérons l’exécution de notre stratégie d’asseoir 261PI comme l’agence d’évaluation extra-financière de référence dans le sport et de l’Entertainment. Personnalité reconnue dans le monde du sport, Nathalie dispose d’une vision fine pour accompagner nos acteurs dans leurs transformations ESG » ajoute Laurent Marchal, président fondateur de 261PI.