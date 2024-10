Tennis – Rafael Nadal prend sa retraite, retour sur ses 22 publicités les plus marquantes

L’un des plus grands tennisman et athlètes de l’histoire, Rafa Nadal, a annoncé qu’il prendrait sa retraite en fin d’année, l’occasion pour Sport Buzz Business de lui rendre hommage avec 22 pubs les plus marquantes.

L’espagnol a souvent fait partie des sportifs les mieux payés du monde, au total il aura amassé 135 millions de dollars de prize money grâce à ses performances sur les courts, sur le circuit ATP et en Grand Chelem (22 titres).

Et quand on est le numéro 1 mondial pendant plusieurs années, forcément les propositions de sponsors coulent à flots. Sur 2015-2016, le média américain Forbes estimait les revenus sponsoring de Nadal à 32 millions de dollars.

Nadal restera évidement lié « à vie » à Nike, Babolat et Richard Mille. Des partenaires visibles sur le court et qui ont accompagné l’espagnol dans ses plus belles réalisations sportives.

A côté des terrains, Rafael Nadal a également collaboré avec de nombreuses autres marques, comme le constructeur automobile Kia qui le suis depuis 2006 !

Tout au long de sa carrière, certaines marques n’ont pas hésité à jouer avec sa plastique avantageuse, comme Armani ou Tommy Hilfiger.

Seul ou (très) bien accompagné, découvrez nos 22 publicités préférées de Rafael Nadal !

Nadal vs Cristiano Ronaldo – Nike

En 2012, Nike réunit ses deux ambassadeurs stars, Rafael Nadal et Cristiano Ronaldo, à Majorque pour un match de tennis/football afin de promouvoir la nouvelle Mercurial Vapor VIII. Résultat ? Un banger !

Nadal & Federer – Louis Vuitton

Quand la classe dépasse les courts. En 2024, quelque temps après la retraite d’une autre légende, Roger Federer, Louis Vuitton rassemblait les 2 rivaux, devenus amis, sous la neige abondante des Dolomites italiennes. Un peu plus de 8 minutes d’interview sur la carrière de chacun et leur détermination hors normes.

Nadal en mode mission impossible – Emporio Armani

En 2011, l’espagnol devient la coqueluche de la collection automne/hiver d’Emporio Armani & Armani Jeans. Dans un style très Tom Cruise, Nadal semble échapper à de vilaines personnes avant de se changer, faire briller les abdos, et enfiler une tenue plus casual de la marque italienne. Quel acteur !

Nadal en mode Magic Mike – Tommy Hilfiger

Quand on vous parlait de plastique avantageuse… Tommy Hilfiger en profite au maximum du maximum en offrant aux fans un streaptease de l’espagnol en 2015. En même temps, pour promouvoir des sous-vêtements, c’est mieux de les montrer.

Quand Nike célèbre le 12ème Roland-Garros de Nadal en 2019

C’est certainement la publicité préférée des fans de Rafael Nadal ! Après son 12ème RG, l’équipementier américain publie une vidéo qui retrace en quelques échanges la carrière phénoménale de l’espagnol. Un point construit à partir d’images de matchs « multi-surfaces » contre une multitude d’adversaires.

Pour Kia, Nadal est un X-Men !

Partenaire également de l’Open d’Australie, Kia profite du tournoi 2016 pour mettre en scène Nadal dans la peau d’un X-Men. Le constructeur automobile part de l’histoire vraie du changement de main, droite à gauche, de Rafael Nadal suite aux conseils de son oncle Tony Nadal. La suite est une mise en scène hollywoodienne croisant des images du film X-Men Apocalypse, du Kia Sportage et de l’espagnol aux pouvoirs surpuissants.

Babolat – The Man. The Racket. The Legend

Tout au long de sa carrière et même bien avant, Rafael Nadal joue avec Babolat. La marque française peut se frotter les mains avec un ambassadeur qui a largement contribué à sa notoriété.

Nadal le journaliste – ESPN

La célèbre chaîne de sport américaine avait lancé la campagne « This is Sports Center » (« C’est ici le centre des sports ») pour dire que la chaîne diffusait absolument tous les sports. Ainsi, toutes les stars y étaient passées de Lebron James à Aaron Judge en passant par Kobe Bryant, forcément Rafael Nadal devait être de la partie.

Nadal – Kia

En mode pantacourt, l’un des premiers spots publicitaires Kia de Rafael Nadal. Une autre époque !

Rafa Nadal ambassadeur Banesto

Cette publicité n’a rien d’exceptionnelle en soit. Mais la coupe de cheveux de l’époque si !

Nadal, 406 jongles avec la tranche de sa raquette Babolat

En 2014, Babolat invite ses ambassadeurs à réaliser le plus de jongles avec la tranche de la raquette. L’espagnol explose les compteurs avec un score de 406. Du brand content simple et efficace.

Nadal cheat meal avec Steph Curry – Subway

Plus récemment en 2023, Nadal partageait un spot avec le basketteur Stephen Curry pour faire la promotion du nouveau sandwich « Gran Slam Ham » (« le jambon du grand chelem »).

Richard Mille et le roi des courts

Tout au long de son partenariat avec Richard Mille, Rafa Nadal a pu bénéficier de montres signatures vendues à des milliers d’euros.

Ces derniers mois, la marque a réalisé une vidéo en noir et blanc pour le « King’s court ».

Infosys et Nadal à Times Square

En 2023, Rafa Nadal devient ambassadeur d’Infosys. Ce dernier met en scène l’espagnol sur Times Square.

Nadal se fait snober – Amstel

Toujours en 2023, Nadal était le personnage principal d’une pub pour Amstel, marque de bière appartenant au groupe Heineken, dont le message était « quand tu arrêtes de te comparer, tu découvres ce qui te rends unique ». C’est beau !

Nadal et Pau Gasol arrêtent le sport – Time Force

Dans la catégorie des pubs débiles, celle-ci atteint sûrement la première place. Avec son compatriote et légende de la NBA Pau Gasol, Nadal serait prêt à arrêter le sport pour avoir une montre Time Force. D’ailleurs, quelqu’un connaît cette marque ?

La Kia de Nadal et de toute l’Espagne – Kia

Si Nadal pensait qu’il allait être le seul à avoir un SUV sport à 18 000€, il se fou le doigt de l’œil. La preuve en image, toute l’Espagne a acheté la même voiture.

Avantage Nadal – Nike

Lorsque Rafael Nadal remportait son 21e et avant dernier titre du grand chelem, l’espagnol avait alors dépassé Federer et Djokovic qui comptaient 20 titres chacun. En toute simplicité et sans montrer une image de tennis, Nike dévoilait un spot rendant hommage à son athlète avec l’inscription « Advantage Nadal » (« Avantage Nadal ») à la fin. La classe !

Movistar

Nadal défie Nico Rosberg à bord de son yacht Sunreef

A l’ère du brand content, l’espagnol se met en scène à bord de son yacht Sunreef. Le champion du monde de formule 1 Nico Rosberg vient défier l’espagnol au tennis de table.

Un des derniers spot Kia

Il y a un an, Kia sortait son spot « every move matters » avec son ambassadeur. En début de vidéo, Nadal affirme que « sometimes, it can feel like it’s over ». Merci Rafa et en route pour la suite.

Le dernier spot Kia

Cet été, Kia dévoilait une vidéo mettant en scène Rafa, une icone qui a traversé les époques.

BONUS

Pour un sponsor de Federer, Crédit Suisse, Rafael Nadal a participé à l’un des tournages qui restera dans l’histoire avec un fou rire avec le suisse pour promouvoir un match exhibition.

À lire aussi