La compagnie aérienne Riyadh Air s’offre le Naming du stade de l’Atlético de Madrid rebaptisé « Riyad Air Metropolitano »

Sponsor maillot de l’Atlético de Madrid depuis la saison dernière, la compagnie aérienne Riyadh Air et le club ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de Naming pour le stade des Colchoneros.

Après avoir porté le nom de Wanda et de Civitas, le stade est désormais baptisé « Riyad Air Metropolitano ».

Dans le détail, ce nouveau contrat de Naming a été signé pour 9 ans, soit jusqu’en 2033. « Les deux organisations sont déterminées à réussir au plus haut niveau et le fait d’avoir notre nom sur un stade aussi emblématique augmentera la notoriété de Riyadh Air dans le monde du sport et au-delà » explique Tony Douglas, PDG de Riyadh Air. La nouvelle compagnie aérienne d’Arabie Saoudite débutera ses premiers vols en 2025.

A lire aussi