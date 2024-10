NBA Paris Game 2025 : des places vendues à plus de 7 500€ !

La NBA a annoncé l’ouverture de la billetterie du « Paris Game » pour le 24 octobre prochain, mais le prix de certaines offres VIP est déjà disponible.

Comme tous les fans de basket le savent, cette année, il n’y aura pas un, mais deux matchs de NBA à Paris. Qui plus est, deux matchs des Spurs de Victor Wembanyama les 23 et 25 janvier prochains. Les texans affronteront donc deux fois les Indiana Pacers à l’Accor Arena. Pour faire monter la température, la NBA vient d’annoncer la date d’ouverture de la billetterie fixée au 24 octobre prochain à partir de 12h.

Pour y accéder, il faudra créer un compte NBA ID (ou s’y connecter), et remplir un formulaire avant le 20 octobre, 23h. Ceux pour qui l’opération aura marché, recevront un code par mail de la part de la NBA et pourront acheter jusqu’à 4 billets au maximum. Pour les autres, ou ceux inscrits après le 20 octobre, ils seront placés sur liste d’attente. Les prix ne sont pas encore disponibles.

Sinon, il y a une autre solution, mais pas au même prix. Le site de la NBA a également publié ces différentes offres VIP qui sont d’ores et déjà disponibles, et il y a de quoi avoir la tête qui tourne. Le premier prix concerne la « Rookie Experience » qui permet de prendre une photo avec le trophée NBA avant d’assister au match en catégorie 5 ou 7, comptez au minimum 656€.

Les offres VIP

On trouve ensuite les offres « Sophomore » ; proposant des places en catégorie 4 ou 6 et accès à une « after party » pour 952€, ou encore « Playmaker » avec des places en catégorie 2 ou 3 et une réception d’avant match à l’Accor Arena pour 1 423€.

On arrive ensuite dans une autre dimension avec l’offre « Champion » : à 2 847€ la place au rang C ou D du « plancher », le billet donne accès au NBA Exp Lounge avant le match ainsi qu’à une photo prise par un photographe professionnel sur le parquet après le match.

L’offre « Legend » propose les mêmes options que « Champion » mais la place sera au rang B et vous profiterez d’un dîner la veille du match avec un joueur de la NBA au prestigieux restaurant Georges installé sur le toit du Centre Pompidou. Les prix sont sur demande.

En revanche, le prix de l’offre supérieur, « Hall of Fame », est bien visible et il est de 7 556€. À ce prix-là, vous aurez une place au bord du terrain (courtside), l’accès au NBA Exp Lounge avant le match, la photo sur le parquet après le match et un dîner le lendemain du match avec une légende de la NBA au restaurant de la Tour Eiffel, le Madame Brasserie.

Chacun de ces billets VIP est disponible aussi bien pour le match du 23 janvier que pour celui du 25. Notez simplement que l’offre « MVP », donnant accès au NBA Exp Lounge et aux meilleures places pour le match à 2 524€ est déjà épuisée pour les deux matchs.

