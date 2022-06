Offre Alternance : Assistant Commercial Sponsoring – SPORTSLY

SPORTSLY est une agence commerciale spécialisée dans la recherche de partenaires pour des clubs sportifs, amateurs et semi-professionnels, dont le RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL et le STADE FRANÇAIS BASKET.

Afin de participer à notre développement et de répondre aux attentes de nos clients, les clubs, nous recherchons un Attaché Commercial Sponsoring (H/F) en alternance à partir de septembre 2022.

LES MISSIONS

• Se créer et enrichir une base de données qualitative de prospects/clients

• Assurer le développement de ton portefeuille par des démarches de prospection (téléphonique, prise de RDV, visites, réseautage)

• Elaborer des propositions commerciales en adéquation avec les besoins des prospects rencontrés

• S’assurer de la bonne exécution des contrats vendus par notre régie

LE PROFIL

• Etudiant Bachelor 3 ou Master 1/2 d’une école de Commerce ou Sport Business

• Passionné par le monde du sport amateur et semi-professionnel

• Une première expérience dans la prospection commerciale B2B

• Savoir remplir tes objectifs grâce à un travail volontaire et rigoureux

• Dynamique, aimant prendre des initiatives, une culture basée sur les résultats et ponctuel

LES DETAILS DE L’OFFRE

• Début : 5 septembre 2022

• Télétravail : ponctuellement possible

• Lieu du stage : Stade Olympique Yves-du-Manoir (Colombes, 92)

Pour postuler: contact@sportsly.fr