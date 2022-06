Offre Alternance : graphiste – SportVision

GRAPHISTE

Contrat : Alternance

Lieu : Paris Service : marketing

Début : septembre 2022

Description du poste :

Au sein de notre bureau parisien, vous participez à la création/conception/réalisation des différents supports de communication de nos clients (principalement dans le monde du sport) via de nombreuses missions (liste non exhaustive):

– Réalisation de supports de communication et de promotion HD

– Création graphique (simulations et montage de visuels)

– Elaboration de charte graphique et déclinaison sur différents supports

– Réalisation d’éléments graphiques en dessin puis à l’aide d’outils informatiques

– Traitement des images numériques (colorimétrie, cadrage, …) pour l’impression et web

Qualifications :

PROFIL :

– Maitrise très avancée des logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate)

– Utilisation de la palette graphique serait un plus

– Connaissance et maitrise des procédés et contraintes d’impression (print), des procédés et contraintes web et réseaux sociaux, de bases en langages Html/CSS

– Connaissance du droit de la propriété intellectuelle

– Curiosité, créativité, maitrise du dessin et esprit d’initiative (l’anglais serait un plus).

FORMATION :

– Ecole de graphisme ou de design

CONDITIONS :

Alternance d’1 an (sous convention avec l’école et l’OPCO)

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse suivante : cro@sport-vision.fr