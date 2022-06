Offre Emploi : Chef de Projet Senior Opérations Commerciales Cérémonies (H/F) – Paris 2024

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Sous l’autorité du Directeur des Opérations Commerciales sur site des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, vous travaillerez pour coordonner pour l’ensemble des activités commerciales (Ticketing, Hospitalités, Licencing, F&B et MPS) sur les 4 projets des cérémonies. Vous devrez prendre en compte les enjeux opérationnels et les objectifs commerciaux de chacune des activités afin de veiller à leur bonne prise en intégration dans l’organisation des Cérémonies. Vous serez une véritable courroie de transmission des activités commerciales auprès des équipes en charge de la production des Cérémonies dans les deux sens.

Votre rôle consistera à :

Être la courroie de transmission entre les équipes cérémonies et les Directions des activités commerciales (Licencing, Hospitalités, Ticketing, Food and Beverage)

Coordonner les besoins des activités commerciales sur les Cérémonies

Coordonner la mise en place des dispositifs opérationnels des activités commerciales sur site.

Favoriser l’intégration des opérateurs extérieurs (concessionnaires Licencing et F&B, opérateur Hospitalités)

Elaborer des éléments de présentation pour validation/arbitrage

Intégrer les éléments d’expérience spectateurs sur les sites des cérémonies en identifiant notamment les points de contacts et d’accueil avec les équipes Ticketing et Service aux Jeux

Organiser des séances de brainstorming en interne pour imaginer des moments mémorables d’expérience à proposer aux spectateurs en relation avec les équipes en charge du contenu des Cérémonies

Animer un reporting avec une vision globale sur les recettes générées par les cérémonies pour l’ensemble des activités commerciales

Assurer une bonne coordination avec le Cluster Paris Centre.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction de l’avancée des réflexions.

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

Vous êtes titulaire d’un Master 2 ;

Vous avez une forte Expérience dans un ou des suivi(s) de projet(s) transverse(s) en lien avec une livraison opérationnelle

Vous disposez d’une expérience entre 5 et 10 ans

Connaissances :

Solides connaissances en animation de projet

Connaissance des contraintes et/ ou facteurs clés de succès opérationnels liés à l’exploitation des Etablissements Recevant du Public

Connaissance du marché de l’Entertainment

Parfaite maitrise de l’Anglais (Oral et écrit)

Parfaite maîtrise de Pack office

Aisance rédactionnelle et d’expression orale

Compétences spécifiques pour le Projet

Pilotage et Gestion de projets

Capacité d’analyse et de synthèse

Capacité à comprendre les enjeux et à faire émerger les bonnes idées

Forte capacité à piloter une réunion (respect du timing, ordre du jour tenu, prise de parole répartie CR émis rapidement en faisant ressortir les points nécessitant d’être approfondi, suivi de réunion…)

Forte capacité à travailler en équipe et de manière transversale

Forte orientation service client

Compétences comportementales

Être un ambassadeur de Paris 2024

Sens du contact et de la relation

Savoir écouter

Respect de la confidentialité et sens de la loyauté

Proactivité, capacité à trouver des solutions

Ténacité et persévérance

Disponibilité

Passion pour le sport et les Jeux Olympiques

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

**Depuis le 17 Novembre 2020, Paris 2024 est signataire d’une convention avec l’AGEFIPH, visant à renforcer les actions du comité pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. Pour plus d’info : https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/partenariat-entre-le-comite-dorganisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques**

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Pour postuler, rendez-vous ici