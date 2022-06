Offre Emploi : Responsable Communication Digitale et Sponsoring Athlètes – Mizuno

A propos de Mizuno

Mizuno est un équipementier sportif japonais centenaire.

Présent dans de nombreux sports tel que le running, judo, football, rugby, volleyball et handball, la marque Mizuno s’est imposée sur le marché en proposant des produits performants et de qualité.

Descriptif du poste

Poste basé à Boulogne Billancourt (92100), au sein d’une équipe marketing composée de 4 personnes et sous la responsabilité du Directeur Marketing, vous serez en charge de :

• Digital

Community Manager sur les réseaux sociaux : Instagram, facebook, twitter, LinkedIn

Force de proposition sur le développement de ces plateformes

Création et gestion d’un réseau d’influenceurs

Coordination avec l’Europe sur les lancements produits pour la mise en place d’un calendrier éditorial, pour le marché Français

Force de proposition sur la création de contenus (ex : évènements, lancement de nouveaux modèles, athlètes etc.)

Force de proposition sur l’activation digitale des catégories (ex : Sport Heroes, Handnews, Rugbynistère)

Animation des partenariats nationaux sur le plan digital (Chambéry Handball, Ligues Judo, FFAviron)

Création des Newsletters (interne et externe)

Traduction Anglais – Français pour le site e-commerce EMEA

• Sponsoring Athlètes

Recherche de nouveaux athlètes dans les catégories sportives de Mizuno France : Running, Trail, Handball, Volley, Football, Rugby

Négociation des contrats (athlètes et agents)

Commande et dispatch des dotations

Veille au bon respect des contrats (mise en avant de la marque, utilisation des produits)

Activation des athlètes à l’année

Organisation d’un rassemblement annuel du Team Running

Profil recherché

De formation Bac+3/Bac+5 type Ecole de commerce, Université ou équivalent avec spécialisation Marketing / Communication ; première expérience de 2-3 ans en community management exigée.

Bonne connaissance du monde du sport business et en particulier du running serait un atout.

Esprit d’équipe et bonne capacité d’adaptation au sein d’une petite structure.

Compétences

Bon niveau d’anglais indispensable (oral et écrit)

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)

A l’aise avec photoshop

Connaissance d’Adobe Premier Pro serait un plus (sous-titrage de vidéo)

Permis B nécessaire

Main verte appréciée

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à l’adresse jobs.fr@eu.mizuno.com avec la référence « Digital & Sponsoring »